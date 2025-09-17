Frente frío en Texas: las zonas que enfrentarán una caída en sus termómetros en pleno inicio del otoño

Varias regiones de Texas experimentarán una reducción de temperaturas durante septiembre debido al paso de un frente frío. El fenómeno se reflejará de manera distinta en el norte, centro y sur del estado, donde en algunos lugares el inicio del otoño (boreal) sigue influenciado por condiciones cálidas.

Inicio del otoño y primeros frentes fríos en Texas

El calendario marca el 22 de septiembre como comienzo astronómico del otoño boreal. Sin embargo, en Texas las primeras irrupciones de aire frío suelen sentirse semanas después, entre finales de octubre y noviembre. Aun así, un frente frío anticipado atravesará la mitad norte del estado, lo que generará variaciones notables en las temperaturas.

El ingreso del aire más frío comenzará durante la noche del martes en las regiones del norte del estado Freepik

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en el condado de Carson se esperan descensos de hasta 9 grados Fahrenheit (aproximadamente 5 grados Celsius) en las temperaturas máximas de la tarde entre este martes 16 de septiembre y el jueves 18 de septiembre, mientras que otras zonas mostrarán ajustes más leves. El evento vendrá acompañado de probabilidades de tormentas y lluvias que variarán según la región.

Efectos del frente frío en la ciudad de Amarillo, Texas

La ciudad de Amarillo será la primera región en recibir el frente frío, que ingresará durante la noche del martes. Entre el 16 y el jueves siguiente, las máximas descenderán de 86°F (30°C) a 77°F (25°C), mientras que la mínima pasará de 60,8°F (16°C) a 57,2°F (14°C).

La probabilidad de tormentas oscilará entre 20% y 60% desde la noche del martes hasta el jueves, con mayor actividad durante la noche del miércoles. Estas precipitaciones estarán ligadas al avance del aire frío y a la interacción con humedad disponible en la atmósfera.

Las probabilidades de lluvia y tormenta en la región son de 20% y 60% desde la noche del miércoles hasta principios de la semana entrante

Norte de Texas: variaciones moderadas

El área de Dallas-Fort Worth presentará principalmente un aumento en la probabilidad de tormentas, entre 20% y 40% desde la noche del miércoles hasta el inicio de la próxima semana. La reducción térmica no será tan marcada como en el condado de Carson, pero se notará un leve refresco en las noches.

Durante el fin de semana, las máximas se mantendrán alrededor de los 89,6°F (32°C), mientras que las mínimas oscilarán en los 71,6°F (22°C). El frente débil procedente de Oklahoma previsto para el jueves probablemente se disipará antes de cruzar la región, según Fox News.

Se anticipa, sin embargo, un frente más significativo hacia la próxima semana. Este vendrá acompañado de precipitaciones más amplias desde la noche del domingo o el lunes, y podría llevar las temperaturas máximas a 78,8°F (26°C).

Los frentes fríos pueden perder intensidad a medida que avanzan tierra adentro, especialmente si son débiles al originarse Departamento de Transporte de Texas

Clima en el centro de Texas: continuidad del calor

En ciudades como Austin y San Antonio, el frente frío de mediados de septiembre no tendrá impacto relevante. Las temperaturas permanecerán por encima de lo habitual, con máximas en el rango de 91.4°F (33°C) a 95°F (35°C) y mínimas entre 69.8°F (21°C) y 71.6°F (22°C).

Las probabilidades de tormentas serán bajas, alrededor de 20% durante el fin de semana. La región de Hill Country, con localidades como Kerrville o Fredericksburg, tendrá mañanas un poco más frescas, con mínimas en los 68°F (20°C), pero sin descensos considerables.

Un inicio de otoño desigual en Texas

Históricamente, según San Antonio Express News, San Antonio recibe su primer frente frío fuerte hacia el 13 de octubre, con descensos de al menos 27 grados Fahrenheit (aproximadamente 15 grados Celsius). Las mínimas de 50°F (10°C) o menos suelen registrarse en promedio el 16 de octubre.

La información apunta a un inicio de otoño en Texas, con un frente frío temprano que impactará sobre todo al norte del estado, mientras que las regiones céntricas continuará bajo condiciones más cálidas, con descensos progresivos.