Las cuatro predicciones sobre el futuro que hizo Steve Jobs que se convirtieron en realidad

Las ideas y reflexiones del empresario y cofundador de Apple, Steve Jobs, aún resuenan con fuerza incluso años después de su muerte en 2011. Con el paso del tiempo y el avance constante de la tecnología, muchas de sus miradas sobre el futuro vuelven a cobrar protagonismo. Resulta que dejó una serie de predicciones sobre cómo evolucionaría el mundo digital, y lo llamativo es que varias de ellas terminaron cumpliéndose con una precisión que hoy vuelve a poner en valor su visión.

En 1996, Steve Jobs compartió con la revista Wired su visión sobre hacia dónde se dirigía la tecnología en los años siguientes. Sin dudas, estas predicciones no solo permiten entender muchas de las decisiones que tomó Apple en los años 2000, sino también el crecimiento de gigantes del sector como Amazon.

Internet estará en todas partes

En una de las predicciones imaginó un mundo donde la web formaría parte de la vida cotidiana en todo momento

Mucho antes de que los smartphones dominaran la vida cotidiana, Steve Jobs ya imaginaba un mundo completamente conectado. En la entrevista antes mencionada, habló de una red “omnipresente” y aseguró que la conexión a Internet estaría en todos lados. En ese momento, cuando la navegación aún dependía del módem, su mirada parecía ambiciosa, pero con el tiempo terminó acercándose bastante a la realidad.

Además, destacó que el éxito de Internet estaba ligado a su simplicidad. Si bien con los años la web se volvió más compleja, su intuición sobre la expansión global y el rol central de Internet se confirmó: hoy es difícil imaginar cualquier aspecto de la vida diaria sin estar conectado.

El auge de las compras online

En los años 90, proyectó que las personas dejarían de ir a muchas tiendas para comprar por Internet Shutterstock

En la misma entrevista, Jobs también anticipó el crecimiento del comercio electrónico. En 1996, cuando comprar por Internet era algo incipiente, ya señalaba que cada vez más empresas comenzarían a vender productos y servicios de manera online, lo que generaría una enorme cantidad de trabajo en ese sector.

Con el tiempo, esta predicción se volvió evidente con el crecimiento de compañías como Amazon. Jobs incluso sostuvo que las personas dejarían de ir a muchas tiendas físicas para comprar desde sus casas, algo que hoy es parte de la rutina en muchos lugares del mundo.

El crecimiento del almacenamiento en la nube

Otra de las ideas que compartió Steve Jobs fue la posibilidad de que las personas dejaran de depender del almacenamiento físico. Según explicó, en el futuro no sería necesario guardar archivos en dispositivos propios, ya que la información podría mantenerse en la web.

Si bien el concepto de nube ya existía en ese momento, su uso no estaba extendido. Con los años, esta modalidad se volvió central en la vida digital: desde correos electrónicos hasta fotos y documentos, gran parte de la información hoy se almacena online, tal como Jobs había anticipado al imaginar un sistema más simple y accesible.

Sus predicciones marcaron el rumbo de la innovación en las décadas siguientes (Foto: Wikipedia)

Comprar un auto por Internet

Entre sus predicciones más llamativas, Jobs también imaginó la posibilidad de adquirir un auto sin necesidad de recorrer concesionarios. En su charla con la revista, cuestionó el modelo tradicional basado en grandes inventarios y planteó un sistema más eficiente, donde el usuario pudiera elegir las características del vehículo y recibirlo directamente.

Hoy, esa idea forma parte de la realidad gracias al avance del comercio electrónico. Cada vez más marcas permiten configurar y comprar un auto de manera online, lo que reduce los tiempos y simplifica el proceso. Lo que en su momento parecía futurista terminó convirtiéndose en una alternativa concreta dentro del mercado actual.