El divertido ida y vuelta viral de Sofi Martínez con un sodero cordobés: “Me dijo que le gustaba”

Hace unos días, en plena cobertura de un partido, Sofi Martínez protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral y dio lugar a una especie de telenovela improvisada en redes sociales. Todo ocurrió durante el clásico cordobés en el estadio de Belgrano de Córdoba, donde la periodista se encontraba trabajando en la previa del encuentro frente a Talleres. Más allá del empate, la atención se desvió hacia un intercambio inesperado que captó todas las miradas: allí conoció a un joven con quien protagonizó un ida y vuelta espontáneo que no tardó en generar repercusión.

“Nació el amor en Córdoba”, escribió Sofi Martínez al compartir el video en TikTok que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se la ve recorriendo los alrededores del estadio de Barrio Alberdi en la previa del partido, conversando con hinchas, hasta que la escena toma un giro inesperado cuando se cruza con un joven llamado Fede y el intercambio pasa del clima futbolero a uno más cercano a una telenovela.

El momento se dio en plena cobertura y no tardó en viralizarse (Captura: TikTok @sofimmartinez)

Entre sonrisas y miradas cómplices, ambos se presentaron: ella contó que es periodista deportiva, tiene 32 años y es de Buenos Aires; él, cordobés de 30 años, y sodero. En ese ida y vuelta espontáneo, ella deslizó con humor que le gustaría ir a la popular y le preguntó si la invitaría, a lo que él accedió, aunque marcó con cierta resignación la distancia entre ambos: “Vamos, pero no creo que nos volvamos a cruzar alguna vez en la vida. Vos sos de Buenos Aires, yo de Córdoba...”.

Pasaron los días y no hubo señales ni novedades entre ambos, hasta que él hizo el primer movimiento. A través de su cuenta de TikTok, donde supera los 100 mil seguidores, compartió un video en su rutina habitual de reparto, pero con un guiño que no pasó desapercibido.

El divertido ida y vuelta de Sofi Martínez con un sodero cordobés que sigue dando que hablar

Con una frase cargada de ironía, el joven dejó entrever una indirecta que muchos interpretaron como dirigida a Sofi Martínez, haciendo referencia a lo ocurrido en el estadio: “Cómo olvidar que malinterpreté que le gustaba y que quería estar conmigo porque me dijo que le gustaba y que quería estar conmigo”. El mensaje, lejos de ser inocente, reavivó con humor la historia y volvió a poner el foco en ese cruce que había quedado abierto.