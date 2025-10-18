Las recomendaciones para lavar la ropa y ahorrar hasta US$500 al año, según expertos

Existe un motivo especial por el que los estadounidenses gastan miles de dólares al año al lavar ropa y se relacionan con el consumo de agua y energía usado en cada carga. Expertos en lavando de prendas compartieron sus mejores consejos para ahorrar hasta US$500 anualmente, así como la razón por la que no se debería usar suavizante de telas.

Los consejos para lavar ropa y ahorrar US$500 al año

En Estados Unidos se consumen miles de millones de kilovatios por hora debido al uso de lavadoras y secadoras, según Consumer Reports. Es por ello que los expertos compartieron una serie de consejos para ayudar a ahorrar hasta US$500 al año.

Algunas de las técnicas para una vida más sustentable y económica son:

Lavar cargas completas de ropa

Las cargas pequeñas de ropa están asociadas con el desperdicio de energía. En promedio, las familias que viven en el país norteamericano pueden lavar hasta 300 cargas por año, aunque estas cifras pueden reducirse de manera importante si se junta la lavandería y se lava por cantidades más grandes.

Medir la cantidad de productos como el detergente

El medir bien la cantidad de productos que se utilizan al lavar la ropa puede representar un ahorro importante al año, debido a que muchas veces se agrega más detergente del que se debería, lo que también daña las prendas y al medio ambiente, ya que los químicos se filtran en la tierra.

Secado al aire

Expertos apuntan que el uso de secadora representa unos US$69 anuales en consumo de energía, por lo que aprovechar el secado natural con un tendedero puede significar una disminución en el gasto, además, existen prendas que pueden secarse al sol.

Lavar ropa puede ser costoso debido a los niveles de agua y energía que se utilizan (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Por qué no se debe usar suavizante de telas

El especialista en lavandería Rich Handel compartió que una de las cosas que nunca haría sería usar suavizante en sus cargas, ya que puede generar alergias en la piel y dañar la ropa, según otro artículo de Consumer Reports.

El suavizante se asocia con dejar residuos de producto en las prendas y con la disminución de la absorción de las toallas y fibras, ya que depositan químicos sobre la tela.

Aunque pareciera que las prendas son más suaves y delicadas al tacto, este recubrimiento también afecta la calidad de algunas telas, especialmente la ropa deportiva o infantil, aunque sí es necesario para reducir la estática en la ropa.

En lugar del suavizante para telas fabricado que se vende en los supermercados, expertos recomiendan usar detergentes que ya contengan componentes perfumados y una toalla secadora especial que contenga químicos para hacer la ropa más suave y que se deslice con facilidad.

El suavizante de telas puede ser perjudicial para la ropa, debido a que disminuye su efecto de absorción (Pexels/Andrea Piacquadio)

Si no se cuenta con la toalla secadora, puede colocarse una bola de papel aluminio dentro de la secadora para ayudar a reducir la estática de las telas.

Otros consejos para ahorrar al lavar ropa

Otro de los consejos importantes para ahorrar al lavar ropa se relacionan con el uso correcto de los electrodomésticos, así como su mantenimiento, según NBC News.

Se recomiendan los ciclos de centrifugado altos, aunque no para las prendas delicadas. Estos ayudan a reducir la humedad en la ropa. También es importante programar el secado automático para evitar el consumo excesivo de energía.

Las prendas pesadas tienen un secado diferente a las ligeras, colocarlas en ciclos separados ayudará a disminuir el tiempo y consumo energético. Usar agua fría también puede representar un ahorro significativo de hasta US$400 anuales.

Brindar mantenimiento a la lavadora y secadora ayudará a ahorrar energía (Pexels/Ketut Subiyanto)

Ahorrar en electrodomésticos como la lavadora y secadora es fácil si se prolonga su vida útil con prácticas como nivelarlos para que trabajen correctamente, programar la autolimpieza para evitar la formación de moho, limpiar los filtros de pelusa y mantener las mangueras en buenas condiciones.