Le compró una torta de cumpleaños a su hijo y lo que encontró en su interior la dejó al borde de las lágrimas

Erica Withers es una madre de familia que quiso organizarle una divertida fiesta de cumpleaños al menor de sus hijos. El bebé estaba por cumplir su primer año y todos sus seres queridos estaban más que emocionados por la llegada del gran día. Para celebrar la ocasión especial, la mujer encargó dos tortas en su pastelería de confianza y, al ir a buscarlas, se encontró con un inesperado acto de generosidad: una desconocida ya había cubierto los gastos.

Conmocionada por el dulce gesto, Erica regresó a su hogar con las tortas en mano sin saber que las sorpresas aún no habían llegado a su fin. Mientras se disponía a continuar los preparativos propios del evento, abrió la caja que contenía uno de los postres y no pudo evitar que las lágrimas le inundaran los ojos al ver lo que había en su interior. Junto a una de las preparaciones, la persona que pagó dejó una nota en donde explicaban el por qué de su accionar.

Escrita a mano con letra clara y grande, la desconocida expresó: “En memoria de mi hijo Ian, quien hoy tendría 24 años. Feliz cumpleaños”.

Hay pocos sucesos que generen más dolor que perder a un hijo y para Erica, quien es madre de cuatro niños, la pena de la misteriosa benefactora le llegó justo al corazón. Por eso, conmocionada por completo, decidió ponerse en búsqueda de la mujer en cuestión.

Así compartió en sus redes sociales las fotos de su hijo con la torta y una captura de la conmovedora carta junto a un largo texto en donde narró cada detalle del suceso. Pero no tuvo mucha suerte ya que no logró encontrarla. La única información que obtuvo fue de boca de los empleados de la pastelería en donde tuvieron lugar los hechos. Allí se enteró que la generosidad de la persona no se agotó en el regalo a su hijo sino que, también, pagó otras tres tortas de cumpleaños y los cupcakes que había encargado una familia para una celebración en Lewisville.

En diálogo con un medio local de Carolina del Norte, Estados Unidos, llamado WXII 12 News, Withers reveló por qué el hecho llegó a conmoverla tanto como para querer encontrar a la persona. “Todo lo que podía pensar es ‘Wow, ella es fuerte. Ella va por ahí, durante el cumpleaños de su hijo, en un día que debería ser muy difícil para ella, y va por la ciudad repartiendo alegría, haciendo feliz a la gente’”, explicó al periodista.

Erica dijo que le tenía un gran respeto por tomarse el tiempo de realizar buenas acciones en un momento de dolor y de luto como el que seguramente vivió tras perder a su hijo. Asimismo, aseguró que esta situación la ayudó a cambiar su forma de ver la vida. La simple nota le recordó que, a pesar de todas las cosas malas que pasan en el mundo o en su entorno, siempre estará lleno de personas increíbles que se preocupan profundamente por los demás.