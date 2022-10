Le regaló entradas para el Mundial de Qatar, pero el dulce gesto escondía una trampa

La proximidad a la nueva edición mundialista de Qatar 2022 trae consigo un sinfín de historias, de las más variadas hasta las que rozan lo insólito. Bajo la premisa de estar sí o sí en el evento que se celebra en noviembre, las personas idean estrategias para tener el dinero y así poder asistir a la cita mundialista que se realiza cada cuatro años y tiene a la selección argentina como una de las máximas candidatas a levantar el trofeo tan deseado.

Lejos del país, situada en Inglaterra, una mujer de nombre Sarah, de 42 años, le reveló al diario inglés Metro una curiosa situación para engañar a su marido: comprarle entradas para que asista al Mundial y, de esa manera, poder pasar, en su ausencia, más tiempo con su amante, a quien conoció hace cuatro meses.

En primer lugar, Sarah pensó en hacer una escapada de ocio, pero no encontró motivos como para justificar su ausencia. Al dejarse llevar por los próximos eventos, entendió que la idea de que su marido asista a la cita mundialista iba a ser el plan perfecto.

“He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los idas y vueltas del matrimonio”, le dijo la mujer a Metro, y admitió que, al pasar 17 años de pareja, la relación empezó a desgastarse a tal punto de encarar una aventura clandestina.

Todos quieren estar en Qatar en noviembre, aunque algunos casi caen en la trampa de una infidelidad (AP Foto/Darko Bandic)

En esa misma línea, la mujer implicada en este caso aseguró sobre su incipiente amorío: “Solo llevo cuatro meses con mi novio pero puedo decir que saca a relucir un lado mío que jamás he visto, o no en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos”.

Luego de calificar esta circunstancia como “una nueva oportunidad que le dio la vida”, Sarah añadió que es la primera vez que le es infiel a su pareja y que él, al darse cuenta del verdadero objetivo de su idea principal de regalarle entradas para el Mundial, decidió aceptar esta relación paralela y ambos coinciden que hasta terminó fortaleciendo su vínculo.

“Mi esposo me dijo que me estoy siendo mucho más feliz y que me ve menos estresada en los últimos meses... y es verdad. Mi amante me entiende de otra forma y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, aclaró.

Por último, se deshizo en elogios hacia su novio, aunque afirmó que aún mantiene intacto sus sentimientos hacia su marido: “Es emocionante, como un romance de adolescentes y ambos sentimos exactamente lo mismo. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo”.

