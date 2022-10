Un periodista reveló la exorbitante cifra que L-Gante ganaría por mes

escuchar

En medio de un nuevo escándalo tras la denuncia legal de Tamara Báez contra Elián Ángel Valenzuela -conocido por todos como L-Gante- por la cuota alimentaria de Jamaica, su hija en común, dieron a conocer la cifra millonaria que percibiría en sus ingresos el músico. En A la tarde (América), el panelista Diego Esteves fue el encargado de informar lo que gana y los gastos mensuales que tendría el compositor de Cumbia 420.

Desde que L-Gante dio el salto a la fama, jamás se preocupó por mantener un perfil bajo o por ocultar su extravagancia. Todo lo contrario. El cantante suele mostrarse en público o a través de las redes sociales con autos de lujo, ropa de primera clase, joyas y no escatima en gastos para darse sus gustos, ganados a fuerza de empuje y talento.

Más allá de sus exitosas canciones, shows y presentaciones en vivo, L-Gante firmó durante estos años millonarios contratos con marcas o productoras que Diego Esteves se ocupó de detallar. En su columna en A la tarde (América), el periodista aclaró que recibió la información de una fuente del círculo íntimo del artista y aclaró: “L-Gante estaría ganan ando $20 millones al mes”.

Con su representante, L-Gante posó con un lujoso Lamborghini Instagram: @lgante_keloke

Luego de la sorpresa de sus compañeros, el panelista describió de dónde proviene esa impresionante suma de dinero: “Recibe tres millones de pesos por presentaciones y shows, nueve millones de pesos por reproducción en las plataformas de música y video y ocho millones de pesos por su marca de vino”.

En este sentido, el integrante de A la tarde (América) dejó en claro que este monto es una estimación promedio y que seguramente L-Gante perciba una cifra aún mayor, dependiendo de la cantidad de espectáculos que brinde.

Además, en este punteo, Esteves no incluyó el sueldo que cobra el músico por su presencia en Canta conmigo ahora (eltrece), ni los acuerdos de publicidad que tiene con distintas marcas. Incluso, comentó que tampoco se incluyeron las producciones de fotos y eventos que realizó en los últimos tiempos junto a Wanda Nara para su marca deportiva.

L-Gante se muestra suelto con el dinero: en el pasado anunció el sorteo de un millón de pesos entre sus seguidores Instagram @LGantekeloke

El reclamo legal de Tamara Báez

La difusión de los ingresos aproximados de L-Gante que rondarían los 20 millones se dio en medio de la denuncia que Tamara Báez le realizó al cantante por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

Mediante un video de Instagram, entre lágrimas, la expareja del artista detalló el calvario que atraviesa desde su separación: “No me importa que me vean así. Pero tengo mucha bronca y están siendo súper injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo. Y ahora que me sigan haciendo pasar por esto, no da. Tengo que estar bien por mi hija. Y estoy sola, me siento sola”.

El llanto de Tamara Báez en medio de su disputa legal con L-Gante

A través de su abogado, Tamara Báez le exigió un millón de pesos de cuota alimentaria, luego de que el músico propusiera una suma de $50.000. En medio del conflicto judicial, Alejandro Cipolla a cargo de la defensa de L-Gante, expresó en A la tarde (América), que el músico decidió comprarles una casa a Báez y a su hija, ya que en diciembre deben dejar su propiedad actual en el country.

“Tamara pidió para lo que son los gastos de Jamaica un millón de pesos mensuales. Claramente, es ilógico, pero bueno. Yo no conozco ningún bebé que gaste un millón de pesos”, cerró el letrado.

