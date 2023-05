Le subieron el precio del alquiler y escribió una canción que se volvió viral: “Necesito conseguir un hospedaje”

escuchar

Pablo Quintana, un músico oriundo de Munro, Buenos Aires, se volvió viral en las redes sociales por mostrar el original y particular jingle que compuso tras indignarse por no encontrar un alquiler cómodo para vivir. Sorprendido por las repercusiones, el joven habló con LA NACION y afirmó que todo surgió cuando el propietario del inmueble tomó la decisión de subirle el precio del lugar donde se encuentra en la actualidad. “De esta crisis salió una oportunidad”, sostuvo.

A través de su cuenta de TikTok @palmitomusica, el artista compartió el clip del instante en el que comienza a entonar la letra de la canción. “Mudarse está difícil, está re caro, es un desastre y yo necesito conseguir un hospedaje. No soy de esos que tengan un garante, con mi gatita vamos bien a la calle. En 20 días me tengo que ir de acá porque el dueño me va a venir a sacar, es que lo que pide no se lo puedo pagar, a más del doble él me quiere aumentar”, introdujo.

“Me tengo que mudar esta todo re caro y no encuentro nada. El dueño me apura, dice que me vaya, mejor me voy a ir a vivir a una playa. Escucháme un cachito, me tengo que ir de mi casita, tal vez viste un departamentito o un patio para poner una plantita con una terrazita”, cerró con humor.

El hit del alquiler que se volvió viral

“Hola necesito alquiler porque no me quieren renovar. Ayudame, necesito uno, cualquiera o el tuyo”, fue la descripción que dejó junto al video, en el cual remasterizó la popular canción de cumbia “Te estás portando mal”.

En diálogo con este medio, el joven de 27 años se refirió a los motivos por los cuales recurrió a esta especie de descargo y explicó: “No tomé la decisión de hacerlo, salió naturalmente, como la magia de lo espontáneo. El dueño me avisó que el alquiler se iba a ir al doble y me parecía una locura pagar eso por un monoambiente”.

Frente a este inesperado escenario, explicó que, su principal idea, fue transformar esta situación angustiante y de crisis con su mejor herramienta: el humor. “Empecé a pensar en la canción, siempre pienso en melodías porque soy músico hace más de 10 años. Subí el video y se hizo tremendamente viral en 24 horas… se llenó de reproducciones y aumentaron mis seguidores. Cada clip que salgo saca más repercusión y me ayuda para que otras personas me sigan. Creo que de esta crisis salió una oportunidad”, subrayó.

Respecto del tiempo que lleva en la búsqueda de alquileres, aseguró: “Desde hace 11 días que ingreso a las plataformas inmobiliarias y veo los requerimientos. Lo que me impacta son los precios, me pasan precios increíbles. A veces dudo de si quedarme o no, pero ya debo mudarme”.

Según expresó a LA NACION, Pablo no esperaba tal repercusión TikTok

Por último, y con relación a las miles de reacciones que provocó entre los usuarios, sostuvo que aún no toma dimensión de todo el impacto: “No me imaginaba la repercusión. Definitivamente no me esperaba todo eso, pero ahora estoy en otra posición y muy agradecido con toda la gente que se solidarizó con la causa. Quiero agradecer a todos los mensajes de amor y las propuestas de trabajo, ya que me ofrecieron estar en un canal televisivo. Es reconfortante después de pelear 10 años por la música, vivir todo esto”.

Entre los comentarios que recibió el video, la mayoría de los usuarios aplaudió su producción audiovisual. “Yo si soy el dueño después de ver esto le mantengo el precio”, comentó uno de ellos. Mientras que otro, escribió: “Nunca mejor expresado lo que siento… Me tengo que mudar”.

Cientos de usuarios reaccionaron en la publicación TikTok

Con la aclaración incluida por parte de Pablo, el posteo en cuestión de días logró más de 3 millones reproducciones y acumula anécdotas, opiniones, reacciones positivas y comentarios de todo tipo. De esta manera, lo que tenía el objetivo de ponerle un poco de humor al difícil contexto económico que atraviesa la Argentina, se convirtió en una importante anécdota que nunca olvidará.