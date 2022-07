Ley de atribución: por qué nos sentimos mal con frecuencia y qué deberíamos hacer para evitarlo

Mucha gente, con frecuencia, se siente mal e ignora cuál es la razón de ello. Lo cierto es que todos los seres humanos funcionamos, en nuestro psiquismo, con la “ley de la atribución”. Según dicha norma, tendemos a atribuirle un sentido determinado a las situaciones que vivimos, que incluyen a las personas con las que interactuamos.

Nos cuesta mucho no saber por qué sucede lo que sucede. Es por ello que siempre intentamos buscarle una explicación a cada situación vivida. Nuestra mente siempre va a interpretar lo ocurrido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa interpretación es fija o rígida? Algunos ejemplos a continuación: “Claro, yo te aburro, ¿no?”, “Vos no me querés ni un poco a mí”, “Vos estás enojada conmigo”.

La explicación que te das a vos mismo al interpretar diversas situaciones dispara distintas emociones en tu interior Pexels

Supongamos que vas a un restaurante y pedís una pizza. Pasan veinte minutos y el mozo aún no trajo tu pedido. Entonces, empezás a interpretar la situación: “El mozo se olvidó de mí… Lo debe hacer a propósito… Pero, ¿quién se piensa que es?”. Y esa explicación que te das a vos mismo, a vos misma, dispara distintas emociones en tu interior. De pronto, aparece el mozo y te dice: “Le pido disculpas, pero un compañero acaba de tener una descompensación y tuvimos que llamar a una ambulancia”. ¿Qué ocurre a continuación? Automáticamente, todas tus emociones negativas desaparecen por el simple hecho de que cambió tu interpretación.

Tertuliano, uno de los mayores teólogos de la cristiandad, expresó lo siguiente: “No es lo que sucede lo que nos enferma, sino la imagen que tenemos de lo que sucede”. Por la ley de la atribución, todos tendemos a interpretar cada cosa que enfrentamos, independientemente de que sea positiva o negativa. Entonces, volviendo al comienzo del presente artículo...

¿Por qué algunas personas se sienten mal a menudo?

Porque, por lo general, interpretan sus vivencias en la forma de pensamientos automáticos.

¿Qué podemos hacer para salir de este círculo vicioso?

Aplicar la “técnica de las opciones”. Veamos en qué consiste…

Una persona conocida pasa a tu lado y no te saluda. Una primera interpretación tuya podría ser: “Claro, no me quiere; no me aprecia”. Esta técnica de las opciones te indica buscar cinco posibles interpretaciones que no sean en tu contra. Por ejemplo: “No me vio”, “Estaba pensando en su problema de trabajo”, “Estaba con angustia”, “Es distraído”, etc.

“No es lo que sucede lo que nos enferma, sino la imagen que tenemos de lo que sucede”, dijo Tertuliano, uno de los mayores teólogos de la cristiandad Pexels

Cuántas más opciones encontremos para una situación que nos toque vivir y que nos desagrade, más estables nos sentiremos a nivel emocional. Adoptar una manera flexible de interpretar la vida nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza; al igual que desarrollar el hábito de preguntar más y afirmar menos, para así dejar de adivinar lo que los demás piensan y sienten.