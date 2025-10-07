Pensaron que era una inscripción en una roca pero era un hallazgo de 2000 años

La historia de los grafitis no inició en el siglo XX, sino que se remonta a dos milenios atrás, cuando en diferentes civilizaciones vieron como manera de manifestarse el hecho de escribir en rocas y muros de edificios importantes. De este modo, se reprodujeron por el mundo antiguo cientos de ellos de diferentes caracteres. En un reciente hallazgo en el yacimiento de Artezian, en Crimea, un grupo de arqueólogos descubrió palabras talladas en el altar de un templo que honró a Zeus.

Los expertos encontraron esta muestra arqueológica en una placa de yeso que permaneció oculta desde el año 45 d.C bajo una losa. De acuerdo a lo que mencionaron, esto podría servir para entender cómo era la vida de los habitantes del Bósforo Cimerio. El mensaje está escrito en griego antiguo y podría tratarse de una broma estudiantil milenaria.

La placa de yeso se halló colindante a diferentes túmulos funerarios y debajo de un altar dedicado a Zeus en el antiguo Reino del Bósforo (Fuente: Artezian Archaeological Expedition)

La revista National Geographic España informó que el grafiti se ubica en el este de la península que en la actualidad permanece en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, pese al conflicto bélico, nunca cesó el trabajo arqueológico. En ese sitio tuvo origen en el siglo VI a.C. el Reino del Bósforo, que rápidamente se extendió por el territorio, con una entidad híbrida de tradición griega, tracia y sármata.

En la ciudad central se levantaron edificios administrativos y varios templos, entre los que destacó el de Zeus, padre de todos los Dioses. Según los historiadores, en el período entre el 42 y 49 d.C, se llevó a cabo una guerra romana-bosfórica que provocó la destrucción de todas las construcciones.

Con el paso del tiempo y las sucesivas excavaciones se encontraron más de 800 tumbas y túmulos funerarios (muchos de ellos con tesoros). No obstante, en una expedición que se lleva a cabo este año en el yacimiento, los arqueólogos desenterraron la placa de yeso con un grafiti peculiar que se robó el interés de todos los presentes.

Los científicos todavía no lograron descubrir qué significa el grafiti inscripto en la placa de yeso (Fuente: Artezian Archaeological Expedition)

De acuerdo a lo que mencionaron los implicados en el hallazgo, el artículo se conservó bajo una gruesa losa de piedra de manera adrede, por lo que la intención de la persona fue de esconderla en secreto.

La frase está compuesta por seis letras, por lo que es aún más compleja su interpretación. A pesar de los trabajos en el laboratorio, todavía no se logró determinar qué dice, ya que tiene varias lecturas. “ΜΝ ΑΡΓΟΤ”; “ΜΝ ΑΡΙΟΤ” y “ΜΝ ΑΡΤΟΤ”.

Mientras se realiza un análisis minucioso, hay quienes se atrevieron a especular con que se trataría de un conjuro, un nombre, una localización, una dedicatoria religiosa o incluso una broma estudiantil de hace 2000 años. Todo es posible hasta que no se demuestre lo contrario. Además, que haya sido puesta bajo una roca de superior tamaño en el altar de Zeus, indicaría una intencionalidad hacia el Dios griego.

El yacimiento de Artezian, en Crimea, es uno de los más importantes en la región por su cantidad de túmulos funerarios y ser el epicentro del antiguo Reino del Bósforo (Fuente: Ministry of Resorts of Crimea)

El grafiti pudo ser escrito entre los siglos I y III d.C. Los arqueólogos aseguraron que este descubrimiento es de suma importancia para el yacimiento porque da cuenta de que se quiso ocultar un mensaje de forma clandestina dentro de un espacio sagrado, a favor del culto religioso o en contra. Eso podrá conocerse con especificidad una vez que los científicos descifren el comunicado.