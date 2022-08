Asalto comando en Gerli: les apuntaron con una ametralladora para robarles el auto cuando lo estacionaban en la vereda de su casa

Este martes por la noche, un hombre y una mujer fueron víctimas de un asalto comando en Gerli en el que les apuntaron con una ametralladora para robarles el auto cuando lo estacionaban en la vereda de su casa. El atraco fue grabado por una cámara de seguridad y en el video se ve cómo los ladrones arriban al lugar del crimen en otro rodado que estacionan detrás del vehículo de los vecinos de la localidad que se reparte entre los partidos de Avellaneda y Lanús. Los criminales, que se veían nerviosos y no podían arrancar el auto robado porque tenía puesto el freno de mano, siguen prófugos.

Fueron pocos segundos, pero debieron sentirse como una eternidad para las víctimas que vieron cómo el arma automática de guerra estaba a centímetros de sus caras, ya que solo los separaba el parabrisas.

La banda de la ametralladora: violento asalto en Gerli

El robo ocurrió este martes pasadas las 21, en el cruce de las calles República Argentina y Río de Janeiro, en esa ciudad del sur del conurbano bonaerense. Daniel, el hijo de una de las víctimas, relató a elnueve que el hecho ocurrió cuando su mamá estaba por entrar a la casa luego de visitar a una hermana. Fue entonces que fue sorprendida por el arribo intempestivo de un Ford Fiesta que estacionó detrás de ellos.

El hombre reveló que además del delincuente con la ametralladora había otros ladrones fuertemente armados. “Uno tenía una Itaca y otro un revólver”, señaló. Mientras uno de los criminales les apuntaba a las víctimas con el arma automática, otros tres ladrones arremetían contra el hombre y la mujer obligándolos a entregar sus pertenencias y a dejar el auto.

Había al menos otro delincuente en el vehículio en el que llegaron hasta el lugar del robo. Fuentes de la investigación informaron que ese rodado había sido robado en la ciudad de Buenos Aires minutos antes.

Violento robo con una ametralladora en Gerli Captura

Una cámara registró el tiempo que les llevó a los ladrones llevarse el vehículo de Gerli porque no podían encenderlo. En un momento, el delincuente que portaba la ametralladora incluso blandió el arma larga para obligar a un motociclista que se desvíe y no se detenga a asistir a las víctimas.

Respecto del estado de salud de su madre, Daniel dijo que pese al susto “está tranquila”. “Fue todo muy violento, con las armas y la verdad nos asustamos bastante”, relató el hombre.

Mientras su mamá y el amigo eran asaltados, Daniel pudo escuchar lo que sucedía desde dentro de la vivienda. “[Los ladrones] estaban nerviosos, subían y bajaban del auto. Amenazaron a un chico de reparto que pasaba en una moto. De hecho, no podían dar marcha atrás porque el auto tenía el freno de mano”, reveló. “Nos tiramos al piso dentro de la casa porque no sabíamos qué podía pasar. No se les entendía lo que se decían”, finalizó.