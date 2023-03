Lollapalooza 2023: Dr. Lemon se hizo presente por primera vez con un espacio innovador lleno de actividades

Básquet, freestyle y hip hop fueron algunas de las disciplinas con las que la marca líder en bebidas listas para tomar se presentó en el Lollapalooza Argentina, el festival de música más esperado por los jóvenes.

Cientos de jóvenes se acercaron a disfrutar la propuesta super urbanda y disruptiva con la que se hizo presente Dr. Lemon en esta nueva edición del Lollapalooza. Durantes los 3 días del festival, en el stand de la marca, se desarrollaron diversos juegos y actividades para que todo el público pueda disfrutar. Además, los referentes digitales del momento, como @gero.momo @joacovqz @sofisantos @milimansilla @juli.castroo @luchiquinteross @frankkasterx y @danielacelis01 también fueron parte del espacio urbano más visitado del festival.

Gerónimo “Momo” Benavides, uno de los streamers argentinos más importantes de Latinoamérica, en la cancha de Dr. Lemon.

Para seguir la juntada post festival, charlar de lo que paso en el día y prepararse para el próximo, Dr. Lemon también ambientó una casa en las inmediaciones del predio, llamada “Dr. Lemon House”, para alojar a todo el squad de influencers de la marca, donde tuvieron lugar diversas dinámicas de entretenimiento durante el fin de semana con el fin de lograr una experiencia integral.

Esta marca claramente demostró, una vez más, que entiende a la perfección cuáles son las tendencias y los consumos culturales de los jóvenes de hoy en día.

Dr. Lemon desplegó en el predio del Hipódromo de San Isidro un spot inspirado en los courts más cancheros de ciudades de todo el mundo, una jaula de básquet repleta de destrezas: MC de batallas de freestyle, mini torneos de básquet 3x3 y exhibiciones de breakdance.

Torneos de básquet 3x3 en el espacio de Dr. Lemon.

Distintas crew de breaking se enfrentaron en el stand de Dr. Lemon los tres días del festival.

La batalla entre Brasita vs. Tata el día dos del Lollapalooza.

Una experiencia al consumidor que vincula el deporte, la música y que promueve la juntada entre los jóvenes, además de ser el único espacio abierto del festival, que permite ver la acción en 360 grados.

La marca convocó a Ale Pluz, “aka Pluzito”, uno de los máximos referentes de freestyle y hip hop de la escena local cómo host y moderador de las batallas de gallos. Además, los freestylers Larrix, Stuart , Brasita, Tata, Roma y Big Frey tiraron unas barras e hicieron explotar a todos aquellos que se acercaron a disfrutar la experiencia de Dr. Lemon en el Lollapalooza. A su vez, en el marco de la iniciativa “Jugá con tu ídolo”, Dr. Lemon llevó a Gerónimo “Momo” Benavides, uno de los streamers argentinos más importantes de Latinoamérica, para que sus fans puedan compartir la cancha con él.

"Estamos contentos y orgullosos de haber llegado al festival Lollapalooza luego del gran recorrido musical que hicimos en 2022, desarrollando una plataforma de música urbana donde realizamos deals con grandes exponentes como Duki, Eladio Carrión y Rels B. En este espacio el público pudo disfrutar de una experiencia diferente con una impronta." Juan Faggiolini, Director de Marketing de Grupo Cepas.

¿Qué sucedió en la “Dr. Lemon House”?

Con el objetivo de seguir generando juntadas entre amigos y experiencias originales alrededor del universo del Lollapalooza, Dr. Lemon activó la Dr. Lemon House: un espacio único, listo para que su squad de influencers participe de una agenda de actividades pensadas para la generación de contenidos en sus redes sociales.

Tendencias como house tour por el lugar, get ready with me, challenges, streamings y desafíos de juegos, fueron algunos de los contenidos que los influencers realizaron para mostrar en sus redes sociales.

Además, para que la comunidad de Dr. Lemon también pueda ser parte de la juntada en la casa y luego, de la juntada de música más grande del país, la marca activó un sorteo de entradas en Instagram.

Influencers disfrutando de la poolparty en la Dr. Lemon house.

Juli Castro y Sofi Santos en la Dr. Lemon House.

Mili Mansilla streameando desde la Dr. Lemon House.

De esta manera, Dr. Lemon reafirmó no solo su compromiso con la música, sino también el vínculo con su público, apostando a una nueva identidad de marca y experiencias disruptivas y alineadas a las últimas tendencias que siguen los jóvenes.

