Los cinco libros recomendados por Bill Gates para regalar en Navidad

El empresario, magnate y filántropo estadounidense Bill Gates se atreve a tocar, con buen criterio, los más diversos temas de interés humano. Ahora, le tocó el turno a la lectura. Así es que este hombre, uno de los más ricos del mundo, publicó en su blog personal Gates Notes una lista de cinco libros recomendados por él para disfrutar en Navidad.

“Cuando era niño estaba obsesionado con la ciencia ficción. Paul Allen y yo pasábamos incontables horas discutiendo la trilogía original de Fundación, de Isaac Asimov”, comenzó escribiendo Gates en su blog, en un artículo que tituló: Cinco libros que me encantó leer este año.

“Leí todos los libros de Edgar Rice Burroughs y Robert Heinlein. (La luna es una cruel amante era una de mis favoritas). Había algo tan emocionante para mí en estas historias que empujaba los límites de lo que era posible”, continua el magnate, en su abierta confesión de la pasión que sentía desde su más tierna infancia con el universo de los libros.

Los cinco libros que recomienda Bill Gates para leer en Navidad

Más adelante, Gates señaló en su artículo que, a medida que crecía, comenzó a interesarse por los libros que ya no eran de ficción. “Estaba interesado en libros que exploraran las implicaciones de la innovación, pero sentía que era más importante aprender algo sobre nuestro mundo real en el camino -apuntó-. Últimamente, sin embargo, me sentí atraído por el tipo de libros que me hubiera encantado leer cuando era un niño”.

Luego de hacer el breve recorrido por sus gustos literarios de la infancia y juventud, el creador de Microsoft se metió de lleno en su blog con su “lista de lectura navideña”. Él mismo anticipó su elección con una somera descripción de cada una de las obras que había elegido: “Dos fabulosas historias de ciencia ficción, un par de libros sobre ciencia de vanguardia y una novela que me hizo mirar bajo una nueva luz a una de las figuras más famosas de la historia”.

Este es el listado de las obras recomendadas por Gates para la Navidad:

Mil cerebros; una nueva teoría de la inteligencia, de Jeff Hawkins

El libro, que no se ha publicado aún en la Argentina, habla sobre la inteligencia artificial (IA), un tema que, según Gates, “capturó la imaginación de escritores de ciencia ficción”. “Si está interesado en aprender más sobre lo que se necesita para crear una verdadera IA, este libro ofrece una teoría fascinante”, señaló el empresario y luego dedicó unas palabras al autor de la obra. “Hawkins puede ser mejor conocido como el co-inventor de PalmPilot, pero ha pasado décadas pensando en las conexiones entre la neurociencia y el aprendizaje automático, y no hay mejor introducción a su pensamiento que este libro”, escribió el fundador de Microsoft.

El código de la vida; Jennifer Doudna, edición genética y el futuro de la raza humana, de Walter Isaacson

El código de la vida, de Walter Isaacson, habla sobre la técnica de edición genética conocida como Crispr y de Jennifer Doudna, la científica que lo descubrió y perfeccionó Tematika.com

El libro elegido por Gates habla básicamente del Crispr, una técnica de edición genética para modificar el ADN. Algo que abre un mundo nuevo de “milagros” médicos -curar enfermedades; derrotar virus y tener hijos más sanos-, pero también cuestiones morales. “El Crispr es uno de los avances científicos más geniales y quizás más importantes de la última década. Lo conozco debido a mi trabajo en la fundación Bill y Melinda Gates, pero aprendí mucho de este libro, completo y accesible, que habla sobre el descubrimiento de esta técnica, que fue realizada por la bioquímica ganadora del premio Nobel, Jennifer Doudna, y sus colegas”, escribió Gates. “Isaacson hace un buen trabajo al destacar las cuestiones éticas más importante en torno a la edición de genes”, cerró el empresario.

Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro

Klara y el sol es la primera novela del japonés Ishiguro después de ganar el premio Nobel de Literatura del año 2017 Temátika.com

“Amo una buena historia de robots, y la novela de Ishiguro sobre un ‘amigo artificial’ de una niña enferma no es una excepción”, escribió Gates. El libro tiene lugar en un futuro distópico, pero los robots no son fuerzas a favor del mal. De hecho, Klara es el nombre de una ‘Amiga Artificial’ diseñada para cuidar niños. “Este libro me hizo pensar en cómo sería la vida con robots súper inteligentes, y si trataremos a este tipo de máquinas como piezas de tecnología o como algo más”, escribió el magnate. Se trata de la primera novela publicada por el autor japonés luego de recibir el Nóbel de Literatura, en el año 2017.

Hamnet, de Maggie O’Farrell

“Si sos fanático de (William) Shakespeare, te va a encantar esta conmovedora novela sobre cómo la vida personal del dramaturgo pudo haber influido en la escritura de una de sus obras más famosas”, escribe en su blog Gates. A continuación, el empresario explicó que la novela de O’Farrell, ganadora del Womenrs Prize for Fiction 2020, habla sobre un hecho comprobado en la vida del llamado bardo inmortal. Que tenía un hijo llamado Hamnet, que murió a los 11 años, y que dos años después Shakespeare escribió Hamlet. “Disfruté especialmente leyendo sobre su esposa, Anne, a quien imaginan en la novela como una figura casi sobrenatural”, subraya Gates.

Proyecto Hail Mary (Ave María), de Andy Weir

“Como la mayoría de la gente, conocí la escritura de Weir a través deThe Martian (El marciano). Su última novela es una historia loca sobre un profesor de ciencias de secundaria que se despierta en un sistema estelar diferente sin recordar cómo llegó allí. El resto de la historia trata sobre cómo usa la ciencia y la ingeniería para salvar el día. Es una lectura divertida y la terminé en un fin de semana”, resumió Gates.