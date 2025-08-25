Los diez mejores perfumes con “olor a verano” para hombre: huelen a vacaciones y se pueden conseguir en EE.UU. en 2025

Al pensar en el verano, vienen a la mente aromas del mar, de la arena tibia, del característico olor del protector solar. Para recrear esa sensación sin salir de casa, existe una amplia gama de perfumes que van desde opciones frescas y ligeras hasta creaciones más intensas.

La historia de los perfumes para el verano

Las fragancias que evocan el verano tienen su origen en el siglo XX, a partir del aroma de los protectores solares. Este olor dulce dio pie a una serie de fragancias como Soleil Blanc de Tom Ford, que cuenta con un potente acorde de coco, según consignó El País.

Las fragancias de verano tienen como base los olores del protector solar Foto: Pexels

Otro de los aromas que sentaron las bases de las fragancias veraniegas fue el de la higuera. Este arbusto fue el punto de partida de fragancias Premier Figuier y Philosykos, que recrean una caminata por un jardín con aromas de madera, las hojas, los frutos y la savia.

Los mejores perfumes con “olor a verano” de 2025

Para elegir la fragancia ideal, es importante considerar el gusto personal, que puede ir desde aromas ligeros hasta opciones más sofisticadas. Andrés Croxatto, referente hispano y creador de la cuenta de YouTube Andrés Perfume-Man, recomendó los diez perfumes perfectos para utilizar en verano 2025:

Polo Blue (Eau de Toilette): la fragancia es reconocida por ser la más ligera de los perfumes Polo Blue. Esto se debe a sus ingredientes como pepino, melón y mandarina.

Andrés Croxatto aseguró que Polo Blue tiene una cualidad masculina y ligera Captura de pantalla/fragrantica

Paco Rabanne Pour Homme: se caracteriza por su estilo masculino y clásico que combina frescura y calidez, con notas como lavanda, ámbar y tabaco.

se caracteriza por su estilo masculino y clásico que combina frescura y calidez, con notas como lavanda, ámbar y tabaco. Light Blue by Dolce & Gabbana: la fragancia combina el estilo aventurero y dinámico a través de su dulzura cítrica y aromática con limón siciliano.

Light Blue se caracteriza por su estilo aventurero y sensual Captura de pantalla/parfumerie

Boss Citrus Bold by Hugo Boss: esta es una de las fragancias más características del verano que combina el limón primofiori y bergamota . Croxatto recomienda utilizarlo en una salida veraniega a la tarde-noche .

esta es una de las fragancias más características del verano que combina el . Croxatto recomienda utilizarlo en una . Unforgivable by Sean John: este aroma se caracteriza por su estilo particular y exquisito. Su estilo fresco se debe a sus ingredientes frutales como mandarina verde, toronja, limón siciliano, bergamota, hojas de abedul y albahaca.

Unforgivable by Sean John es una fragancia de la familia olfativa Aromática Fougère para hombres Captura de pantalla/fragrantica

Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense: esta fragancia combina el estilo dulce y amigable . Esto se debe a sus ingredientes iris, ciprés, albahaca y bergamota.

esta fragancia combina el . Esto se debe a sus ingredientes iris, ciprés, albahaca y bergamota. I.Mirage 23 de IO.KO 1954: este perfume forma parte de las fragancias sofisticadas. Sus ingredientes cítricos y ásperos lo hacen ideal para las fiestas nocturnas en la playa.

IO.KO 1954 tiene un estilo más áspero, seco y oxidado Captura de pantalla/fragrantica

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum: Croxatto catalogó esta fragancia como una de las opciones más juveniles. Su estilo frutal le da un aroma más jugoso, rico y brillante.

Croxatto catalogó esta fragancia como Su estilo frutal le da un aroma más jugoso, rico y brillante. Armani Code Elixir: la fragancia se caracteriza por tener uno de los aromas más fuertes de la lista. Su fusión de notas ambarinas y coriáceas lo hace ideal para salidas nocturnas.

Armani Code Elixir se destaca por su fragancia potente y concentrada Captura de pantalla/armanibeauty

Dior Homme Sport (2024): la fragancia brilla por su sofisticación y frescura. Los ingredientes como incienso y bergamota lo hacen ideal para brindar elegancia.

Cuánto cuestan los perfumes veraniegos en EE.UU.

Estos perfumes también se caracterizan por sus precios para todo tipo de presupuesto. Los valores en EE.UU. son los siguientes: