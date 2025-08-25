Los diez mejores perfumes con “olor a verano” para hombre: huelen a vacaciones y se pueden conseguir en EE.UU. en 2025
Estas fragancias evocan el aroma fresco y característico de la playa, la arena y el protector solar; cuánto cuestan en dólares
- 4 minutos de lectura'
Al pensar en el verano, vienen a la mente aromas del mar, de la arena tibia, del característico olor del protector solar. Para recrear esa sensación sin salir de casa, existe una amplia gama de perfumes que van desde opciones frescas y ligeras hasta creaciones más intensas.
La historia de los perfumes para el verano
Las fragancias que evocan el verano tienen su origen en el siglo XX, a partir del aroma de los protectores solares. Este olor dulce dio pie a una serie de fragancias como Soleil Blanc de Tom Ford, que cuenta con un potente acorde de coco, según consignó El País.
Otro de los aromas que sentaron las bases de las fragancias veraniegas fue el de la higuera. Este arbusto fue el punto de partida de fragancias Premier Figuier y Philosykos, que recrean una caminata por un jardín con aromas de madera, las hojas, los frutos y la savia.
Los mejores perfumes con “olor a verano” de 2025
Para elegir la fragancia ideal, es importante considerar el gusto personal, que puede ir desde aromas ligeros hasta opciones más sofisticadas. Andrés Croxatto, referente hispano y creador de la cuenta de YouTube Andrés Perfume-Man, recomendó los diez perfumes perfectos para utilizar en verano 2025:
- Polo Blue (Eau de Toilette): la fragancia es reconocida por ser la más ligera de los perfumes Polo Blue. Esto se debe a sus ingredientes como pepino, melón y mandarina.
- Paco Rabanne Pour Homme: se caracteriza por su estilo masculino y clásico que combina frescura y calidez, con notas como lavanda, ámbar y tabaco.
- Light Blue by Dolce & Gabbana: la fragancia combina el estilo aventurero y dinámico a través de su dulzura cítrica y aromática con limón siciliano.
- Boss Citrus Bold by Hugo Boss: esta es una de las fragancias más características del verano que combina el limón primofiori y bergamota. Croxatto recomienda utilizarlo en una salida veraniega a la tarde-noche.
- Unforgivable by Sean John: este aroma se caracteriza por su estilo particular y exquisito. Su estilo fresco se debe a sus ingredientes frutales como mandarina verde, toronja, limón siciliano, bergamota, hojas de abedul y albahaca.
- Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense: esta fragancia combina el estilo dulce y amigable. Esto se debe a sus ingredientes iris, ciprés, albahaca y bergamota.
- I.Mirage 23 de IO.KO 1954: este perfume forma parte de las fragancias sofisticadas. Sus ingredientes cítricos y ásperos lo hacen ideal para las fiestas nocturnas en la playa.
- Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum: Croxatto catalogó esta fragancia como una de las opciones más juveniles. Su estilo frutal le da un aroma más jugoso, rico y brillante.
- Armani Code Elixir: la fragancia se caracteriza por tener uno de los aromas más fuertes de la lista. Su fusión de notas ambarinas y coriáceas lo hace ideal para salidas nocturnas.
- Dior Homme Sport (2024): la fragancia brilla por su sofisticación y frescura. Los ingredientes como incienso y bergamota lo hacen ideal para brindar elegancia.
Cuánto cuestan los perfumes veraniegos en EE.UU.
Estos perfumes también se caracterizan por sus precios para todo tipo de presupuesto. Los valores en EE.UU. son los siguientes:
- Polo Blue (Eau de Toilette): alrededor de US$94 y US$99.
- Paco Rabanne Pour Homme: entre US$70 y US$100.
- Light Blue by Dolce & Gabbana: entre US$50 y US$100.
- Boss Citrus Bold by Hugo Boss: entre US$80 y US$100.
- Unforgivable by Sean John: US$40 aproximadamente.
- Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense: entre US$50 y US$72, según el tamaño del frasco.
- I.Mirage 23 de IO.KO 1954: tiene un precio estándar de US$50.
- Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum: tiene un precio estimado de US$90 y US$110.
- Armani Code Elixir: US$140 aproximadamente.
- Dior Homme Sport (2024): entre US$90 y US$110.
Otras noticias de Agenda EEUU
"Causa mucho daño". La revelación de una psicóloga de California sobre los narcisistas y por qué es difícil decirles que no
¿Republicanos contra Trump?. La inesperada tendencia que arrojó una encuesta sobre las redadas en California
"Era mi único sueño". En Nueva York: trabajó 20 años para pagar su casa y descubrió que fue subastada por una deuda que no sabía que tenía
- 1
El emotivo reencuentro entre un hombre ciego y su perro guía que había sido robado hace meses
- 2
La causa real detrás de las hojas secas en las plantas de interior, según un experto
- 3
El intenso asedio al que Alejandro Magno sometió a Gaza y su cruel venganza contra el comandante enemigo
- 4
Qué es la Luna Negra y cómo ver este fenómeno natural en Argentina