Es perfumista en California y critica el ranking de las cinco fragancias de hombre que usan las mujeres: “No tienen género”

El perfumista e influencer estadounidense Teddy Haugen desató un acalorado debate en redes sociales tras cuestionar un popular ranking sobre las fragancias masculinas favoritas de las mujeres. Desde California, el especialista aseguró que “los perfumes no tienen género” y puso como ejemplo el caso de Dior Homme Intense, que lideró la lista pese a contar con marcadas notas de vainilla, asociadas tradicionalmente al público femenino.

Un perfumista explicó por qué los perfumes “no tienen género”

En uno de sus videos, Teddy Haugen cuestionó un ranking de Fragrantica sobre las mejores fragancias de 2024 al criticar la idea de que los perfumes tienen género. Basado en la opinión de su comunidad, el informe determinó cuáles eran los aromas para hombres más utilizados por las mujeres y ubicó a Dior Homme Intense como el favorito entre las votantes.

El perfumista destacó que si bien estaba categorizado como una fragancia masculina en el mercado, en realidad el perfume tiene fuertes notas de vainilla que lo vuelven más femenino.

“Esta es la prueba de que la fragancia no tiene género porque Dior Homme Intense, que es una bomba de vainilla en polvo, acaba de ser votada la mejor para hombres por las mujeres y la primera vez que la usé mi esposa me preguntó ‘¿por qué estaba usando un spray corporal?’”, afirmó el especialista al destacar que en realidad ni siquiera a todas las mujeres les gusta el mismo perfume.

Cuáles son los mejores perfumes de hombre para mujeres, según el ranking de Fragrantica

Si bien el ranking de Fragrantica sobre perfumes de hombres utilizados por mujeres llevó a la controversia, entre los más elegidos se posicionaron:

Dior Homme Intense de Dior (2011).

Bleu de Chanel de Chanel (2014).

Tobacco Vanille de Tom Ford (Calificado como unisex, 2007).

Terre d’Hermès de Hermès (2006).

Emporio Armani Stronger With You Intensely de Giorgio Armani (2019).

Los cuestionamientos en redes sociales por el perfume con aroma a vainilla

Su video causó revuelo en redes sociales, donde muchas personas lo criticaron por su descripción del producto. “No esperaba que esto fuera tan controvertido, pero Dior Homme Intense es una fragancia pesada, con mucha vainilla, y aparentemente eso molesta a un montón de chicos”, apuntó en una nueva publicación.

“Lo llamé una bomba de vainilla en polvo y muchos jóvenes vinieron en los comentarios diciéndome ‘no, es una fragancia masculina amaderada’ y me impactó cuántos de ellos se estaban molestando y se pusieron a la defensiva, al punto de que me llamaban un troll”, comentó.

De acuerdo a Dior, este producto tiene notas de lirio de Toscana, que le aporta acentos verdes amaderados, Cedro de Virginia, que le ofrece un aroma enérgico y cuerpo; y almizcle ambreta de Ecuador, que le otorga un aroma almizclado y ligeramente afrutado.

Incluso el creador del perfume, François Demachy, apuntó: “Dior Homme Intense es un oriental seco y persistente. Sus notas amplias quedan rodeadas por la madera, que aporta un toque seco a la composición. Su faceta viril es clara, directa”.

Al respecto, Haugen consideró muchos hombres tienen miedo de ser percibidos como “femeninos” y una fragancia de vainilla encaja con ese estereotipo. “Dior Homme Intense tiene un aroma muy fuerte a vainilla, pensé que era muy obvio cuando lo hueles, pero Dior decidió no enumerar la vainilla como una de sus notas y es casi como si le diera el permiso a estos jóvenes para que les guste”, apuntó.

“Lo que es asombroso es que esta fragancia demuestra que el perfume no tiene género y que no importa cómo se llama o qué notas están listadas, puedes usar lo que quieras”, concluyó.