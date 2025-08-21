Los diez mejores perfumes de hombre para ir a la oficina y causar una buena impresión en 2025

En el entorno laboral, la imagen personal cumple un rol clave. Un peinado prolijo, zapatos limpios y un aroma agradable no solo reflejan cuidado personal, sino que también transmiten credibilidad y compromiso. En ese marco, la elección de un buen perfume resulta esencial para quienes buscan causar una impresión positiva desde el primer encuentro

Los mejores perfumes de hombre para ir a la oficina, según un especialista argentino

Para elegir un buen perfume, primero se debe tener en cuenta el gusto de cada persona, que va desde aromas frescos hasta impactantes. Octavio, influencer argentino del canal de YouTube 325 Perfumes, recomienda las diez fragancias ideales para utilizar en la oficina.

Clean Reserve Radiant Nectar: es una fragancia frutal unisex que combina la pera con almizcles blancos. Este aroma es considerado neutral y llevadero para el trabajo.

Clean Reserve Radiant Nectar está inspirada en la calidez radiante del verano Captura de pantlla/Rouge Maison

L’Eau d’Issey Pour Homme : es un clásico de la década de los noventa. Su fragancia cítrica con un impacto de limón japonés (yuzu) lo hace temporal e ideal para todo tipo de actividades diarias.

Boss Bottled Infinite: es descrito por el influencer latino como uno de los aromas más particulares. Su fragancia está compuesta por madera, cítricos y aromas florales, por lo que lo convierte en una opción "todoterreno" ideal para ambientes laborales.

Boss Bottled Infinite está compuesto por manzana, canela, salvia, mandarina, lavanda, romero y pachulí Captura de pantalla/Fragantica

Tommy for Men by Tommy Hilfiger: este perfume de la década de los noventa es reconocido en la industria por su aroma cítrico con menta, bergamota, toronja y lavanda. Esta combinación hace que sea ideal para el día a día.

Aqua Kenzo pour Homme by Kenzo: esta fragancia es ideal para la oficina por su combinación de ingredientes que incluyen albahaca, menta, avellana, tonka y sándalo.

Aqua Kenzo pour Homme se lanzó en 2018 con una fragancia más amaderada Captura de pantalla/Fragantica

Lalique Pour Homme: este perfume es considerado como el más clásico y "vintage" por parte de Octavio. Su fragancia cítrica-amaderada brinda un perfil más serio y adecuado para oficinas que requieran más formalidad.

Match Point by Lacoste: es reconocido por ser otro "todoterreno". La combinación de ingredientes cítricos y frescos lo hace ideal para oficinas más "casuales" o "informales".

Entre los ingredientes principales de Match Point by Lacoste se encuentra la albahaca, toronja, pimienta rosa, geranio, esclarea y genciana Captura de pantalla/Fragantica

Horizon Davidoff: el perfume se caracteriza por su combinación de cítricos y especias, como nuez moscada y pimienta. Ideal para las personalidades más aventureras.

Sauvage EDT by Dior: la fragancia con la imagen de Johnny Depp representa un aroma con pimienta, lavanda, ambroxán, cedro y resinas. "La reina de las fragancias azules", según Octavio.

Sauvage EDT by Dior es uno de los perfumes más vendidos de la historia Captura de pantalla/Juleriaque

Armani Code Eau de Toilette: esta es una de las fragancias más destacadas de la industria. “Esencialmente, lo que he sentido en toda la colección es lavanda, tonka y una parte de cuero”, reconoció Octavio. Estos acordes son ideales tanto para el trabajo como uso diario. “Cuando la uso, al menos una persona siempre me pregunta cuál es. Eso significa que funcionó de maravillas“, detalló el influencer.

Cuántos cuestan en EE.UU. estos perfumes ideales para la oficina

Otro elemento a destacar de estas fragancias son sus precios para todo tipo de presupuesto. Los valores en EE.UU. son los siguientes:

Clean Reserve Radiant Nectar : US$110 aproximadamente.

: US$110 aproximadamente. L’Eau d’Issey Pour Homme : entre US$50 y US$75.

: entre US$50 y US$75. Boss Bottled Infinite : entre US$60 y US$90.

: entre US$60 y US$90. Tommy for Men by Tommy Hilfiger : entre US$30 y US$50.

: entre US$30 y US$50. Aqua Kenzo pour Homme by Kenzo: entre US$70 y US$100.

entre US$70 y US$100. Lalique Pour Homme : entre US$50 y US$80

: entre US$50 y US$80 Match Point by Lacoste : entre US$60 y US$90.

: entre US$60 y US$90. Horizon Davidoff : entre US$40 y US$70.

: entre US$40 y US$70. Sauvage EDT by Dior : entre US$85 y US$130.

: entre US$85 y US$130. Armani Code Eau de Toilette: entre US$73 y US$120.