Los mejores cortes de cabello para hombres en 2025: una por una, las nuevas tendencias de otoño en EE.UU.

En las principales ciudades de Estados Unidos, los barberos identificaron los mejores cortes de cabello para hombres con un repunte de los modelos tradicionales. Entre ellos destacan los estilos texturizados combinados con desvanecimientos modernos. La demanda por este tipo de looks refleja una búsqueda de practicidad con estilo para el otoño boreal de 2025.

El regreso de los cortes clásicos en el otoño 2025 en EE.UU.

La barbería Hey Goldie, ubicada en Atlanta, Georgia, así como Ernest, en Canadá, y la revista GQ del Reino Unido, identificaron una tendencia por los peinados clásicos no solo en EE.UU. sino en varias partes del mundo. Según detallan, estos son una parte base de los mejores cortes de cabello para hombres.

El estilo pompadour sigue entre las tendencias masculinas para este otoño boreal en EE.UU. Imagen Freepik

Entre los más solicitados se encuentran:

El “flow” o sweep-back : caracterizado por su movimiento natural, requiere entre 15 y 20 centímetros de cabello. Es común que se lleve detrás de las orejas y se complemente con productos livianos para dar textura.

: caracterizado por su movimiento natural, requiere entre 15 y 20 centímetros de cabello. Es común que se lleve detrás de las orejas y se complemente con productos livianos para dar textura. El pompadour: con laterales cortos y parte superior voluminosa, este estilo combina la influencia clásica con técnicas de peinado que permiten un acabado más controlado.

Ambos fueron modernizados para seguir siendo populares. Barberías y publicaciones especializadas en estilo masculino coinciden en que esta tendencia continuará en la temporada otoñal, y consolidará a los cortes clásicos como base de las nuevas variaciones.

Los estilos marcan una tendencia por los cortes clásicos, pero con un toque de modernidad Imagen Freepik

Los mejores cortes de cabello para hombres: texturas y formas retro

El listado de estilos masculinos para 2025 incluye propuestas que van desde peinados minimalistas hasta opciones de mayor longitud. El mullet, el buzz cut y el flequillo de cortina, entre otros tantos, son propuestas que volvieron a ganar terreno.

Mullet : en sus versiones mini y baby, combina longitud en la parte trasera con laterales más cortos. Su popularidad se asocia a músicos, actores y creadores de tendencias que buscan un estilo versátil.

: en sus versiones mini y baby, combina longitud en la parte trasera con laterales más cortos. Su popularidad se asocia a músicos, actores y creadores de tendencias que buscan un estilo versátil. El buzz cut : sigue vigente como un corte parejo y fácil de mantener, con variaciones que incluyen teñidos y degradados.

: sigue vigente como un corte parejo y fácil de mantener, con variaciones que incluyen teñidos y degradados. Flequillo tipo cortina : inspirado en los años noventa, funciona mejor con cabello ondulado o rizado y proyecta un estilo que se adapta a diferentes rostros. Su reaparición lo colocó entre los más solicitados por quienes buscan un cambio sin perder naturalidad.

: inspirado en los años noventa, funciona mejor con cabello ondulado o rizado y proyecta un estilo que se adapta a diferentes rostros. Su reaparición lo colocó entre los más solicitados por quienes buscan un cambio sin perder naturalidad. Edgar : identificado por un flequillo recto y abrupto. aunque tuvo su pico en 2023, aún se pide en las barberías, sobre todo entre los más jóvenes.

: identificado por un flequillo recto y abrupto. aunque tuvo su pico en 2023, aún se pide en las barberías, sobre todo entre los más jóvenes. Corte crew : de longitud corta y uniforme, sigue como uno de los preferidos para quienes buscan practicidad. Se diferencia del buzz cut en que este se trabaja con tijeras, lo que ofrece un acabado más suave.

: de longitud corta y uniforme, sigue como uno de los preferidos para quienes buscan practicidad. Se diferencia del buzz cut en que este se trabaja con tijeras, lo que ofrece un acabado más suave. El “distribuidor de arte” o art dealer: se centra en un volumen superior trabajado con raya lateral. Se asocia con un estilo más dramático y suele llevarse con un mechón suelto sobre la frente.

Así es el corte de pelo "Edgar" que es furor entre los jóvenes Pinterest/On Point Fresh

Cortes experimentales y de influencia cultural

El corte de tipo afro ajustado conserva presencia, especialmente en su versión media. Se trabajan los rizos con precisión, se mantienen los laterales más cortos y una parte superior definida que oscila entre siete y 12 centímetros. El uso de aceites y cremas de peinado es clave para resaltar la textura.

La cola de rata, conocida como rat tail, ganó espacio en las barberías más experimentales. Este peinado se distingue por una sección trasera más larga que puede peinarse o trenzarse, lo vuelve una opción llamativa y popular.

El corte TikTok, también llamado “brócoli”, es otro de los que se consolidan en 2025. De origen juvenil, se basa en un volumen frontal pronunciado con laterales desvanecidos. Su asociación con creadores digitales lo convierte en un estilo característico de la generación más joven.

El corte de pelo conocido como TikTok o brócoli marca tendencia entre los más jóvenes Foto Pinterest/Rae Bones

La influencia de la barbería moderna

El resurgimiento de los estilos retro y las variaciones modernas se acompaña del papel central que toman las barberías en EE.UU., así como en el resto del mundo. Estos espacios ya no solo ofrecen un corte de cabello, sino un servicio integral que incluye asesoría de imagen y cuidado del vello facial.

Este enfoque coloca al peinado masculino como un elemento de identidad personal. Desde los más simples hasta los más osados, cada uno expresa personalidad y atención a la imagen.

Una temporada de contrastes en cortes masculinos

El otoño 2025 en EE.UU. muestra una amplia variedad de opciones. Desde looks clásicos como el crew cut y el buzz cut hasta propuestas más arriesgadas como el mullet o la cola de rata, la oferta responde a diferentes perfiles y preferencias.

Los mejores cortes de cabello para hombres en esta temporada destacan por su capacidad de adaptarse a la textura natural, la forma del rostro y la personalidad de quien los lleva. En este sentido, la barbería se convierte en un espacio clave para orientar a los clientes y proponer estilos que combinan tradición y novedad.