Los mejores memes por el Día de San Valentín: para solteros y enamorados

En las últimas horas y como suele ocurrir año tras año en las redes, miles de usuarios compartieron memes por la llegada de San Valentín. Más allá de si se vive la fecha en pareja o en soltería, en Twitter hubo desopilantes bromas y comentarios de todo tipo y para todos los gustos.

Cada Día de los Enamorados tiene distintas aristas y cuestiones a repasar. Los días previos al evento, crece el interés de quienes están en pareja por buscar qué hacer o qué regalar en la fecha especial. En tanto, surgen variadas alternativas sobre dónde cenar o pasar una velada romántica y las opciones originales suelen ser las más elegidas.

Los mejores memes que compartieron los usuarios por San Valentín Captura

Sin embargo, independientemente de si para esta fecha uno está soltero o no, a la mayoría de los internautas les divierte el contenido que se comparte en las redes sociales y por supuesto que este año no fue la excepción. Como suele ocurrir, no solo en San Valentín sino también en prácticamente todos los eventos que generan memes, las imágenes fueron más fáciles de encontrar en Twitter que en Instagram o Facebook, dada la dinámica propia de la plataforma.

Los mejores memes que compartieron los usuarios por San Valentín Captura

Los mejores memes que compartieron los usuarios por San Valentín Captura

Aunque siempre hay muchos estilos distintos de contenido, la división estuvo marcada fundamentalmente por quienes hicieron memes como para enviarle a otra persona en esta fecha y quienes bromearon con estar sin pareja y lo que eso conlleva.

Los mejores memes que compartieron los usuarios por San Valentín Captura

Además de los memes, ya desde hace algunos días se volvieron a debatir con fuerza las costumbres de las personas a la hora de relacionarse, especialmente cuando comienzan en el ámbito digital. Con una nueva discusión sobre qué es el ghosting y en qué casos está socialmente aceptado, se dio la aparición de una nueva tendencia.

Los mejores memes que compartieron los usuarios por San Valentín Captura

El término hardballing define a la comunicación clara de lo que una persona busca a la hora de comenzar un vínculo digitalmente. Esto aplica a usuarios de aplicaciones y sitios de citas que comienzan a interactuar.

Los mejores memes que compartieron los usuarios por San Valentín Captura

La premisa de este concepto es que las personas dejen en claro a sus potenciales parejas qué es lo que están buscando de antemano, incluso antes de tener un primer encuentro. Los defensores del hardballing sostienen que esto les ahorraría mucho tiempo a ambas partes y en que, en caso de no coincidir, no se sigue adelante con la incipiente relación.

A pesar de que muchos lo valoran y lo consideran una herramienta interesante para luchar contra el ghosting, otros usuarios aseguran que esto es muy rígido y que lo que están buscando puede variar al conocer a la persona y no tiene que estar definido con anterioridad.