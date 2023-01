Los miembros de la familia real británica que salieron peor parados en las memorias del príncipe Harry

escuchar

El pasado 10 de enero, salió a la venta Spare (En la sombra, en español), la esperada y polémica autobiografía del príncipe Harry. En el libro, el hijo del rey Carlos III habló de muchos aspectos de su vida personal: su niñez, la muerte de su madre, su juventud rebelde, su problemática salida de la familia real tras su boda con la actriz Meghan Markle y su complicada relación con su hermano William y con su padre, entre otros. Pero, ¿qué miembros de la familia real británica salieron peor retratados en la autobiografía de Harry?

El rey Carlos III

El retrato del rey Carlos III fue, en gran medida, amable. De toda la familia real, fue el que salió mejor parado. Las observaciones del príncipe Harry sobre su padre cubrieron un terreno que ya conocíamos. Reforzaron la imagen que muchos tienen de él. Describe a “Pa” como un hombre sensible y aficionado a los libros que luchó por conectar emocionalmente con Harry tras la muerte de Diana.

ARCHIVO-. Harry describió a su padre como un hombre sensible y aficionado a los libros que luchó por conectar emocionalmente con él tras la muerte de Diana.

Pero el rey es ahora el jefe y, aunque escapa de lo peor, tiene que decidir cómo manejar los ataques dirigidos a otros miembros de la familia. Lo que Harry dijo sobre la reina consorte Camilla será difícil de digerir para su padre. Si habrá algún tipo de reconciliación, tendrá que venir de arriba. Cualquier rama de olivo, probablemente tendrá que ser ofrecida por el rey primero. Y ahora mismo, públicamente, no hay señales de ello.

Camilla, la reina consorte

Para Camilla, la reina consorte, fue un camino difícil. Pero la opinión de Harry sobre su madrastra también estuvo llena de contradicciones. Dirigió gran parte de su furia hacia ella, acusándola de cortejar a la prensa sensacionalista para mejorar su imagen pública, en la que era tachada de “villana”. Una estrategia, según él, que la hacía “peligrosa”. Es un relato perjudicial para una mujer a la que el apoyo público no siempre le resultó fácil.

ARCHIVO-. A Harry, Camilla le parece confusa. Archivo

Al mismo tiempo, en otro capítulo, y en una respuesta a una entrevista, el tono fue más amable, incluso afectuoso y admirativo. Reconoció la felicidad y la paz que ella aportó a su padre y alabó su trabajo con las víctimas de la violencia doméstica.

A Harry, Camilla le parece confusa.

William, el príncipe de Gales

El príncipe William fue objeto de duras y reiteradas críticas. El libro cambió la forma de ver la relación de los hermanos, Willy y Harold, como ahora sabemos que se llaman. Las cosas no fueron muy bien últimamente. Pero eran hermanos unidos por una pérdida que dependían el uno del otro. ¿No era así?

Parece que no, según Harry. La tensión entre ellos se remonta décadas, dijo, ignorado por William en la escuela de Eton, usurpados en privado como padrino de boda de su hermano y luego, atacado por él en la cocina. A veces, la escritura destila ira y, en ocasiones, mezquindad.

ARCHIVO-. La tensión entre los hermanos se remonta décadas, según reveló Harry. metro.co.uk

William apareció como el hermano mayor enfadado, frustrado y reprimido. No encaja con su imagen pública de miembro de la realeza simpático, afable y empático. El palacio de Kensington no respondió a nada de lo que Harry escribió. En su lugar, veremos a William dejar que su trabajo real hable por él. Cumplir con su deber. Centrándose en las comunidades vulnerables. Y tratando de alejarse del furor causado por el libro. Si es que eso es posible.

Kate, la princesa de Gales

En el libro hay mucho de Kate contra Meghan. Para Harry, su cuñada fue siempre Kate, nunca Catherine. Las referencias a ella fueron, a menudo, personales y surgieron de recuerdos de momentos privados. En ese sentido, fueron reveladoras.

A Harry no le gustaba que los medios de comunicación presentaran a las dos mujeres como rivales, pero ese fue el contexto en el que a menudo se habla de la princesa de Gales en su libro. Se presentó una Kate tensa y formal al lado de una Meghan abierta y descalza. A Kate no le gustan los abrazos, no le gusta compartir el brillo de labios y, según Harry, hubo un infame malentendido sobre los vestidos de las damas de honor.

ARCHIVO-. A Kate no le gustan los abrazos, no le gusta compartir el brillo de labios y, según Harry, hubo un infame malentendido sobre los vestidos de las damas de honor. AP

Es difícil imaginar que esto no resulte personalmente hiriente para la princesa de Gales, sobre todo al exponer elementos de su vida privada y de la de sus hijos, que protegió de manera feroz. Una vez más, al igual que de su marido, no esperen oír ninguna respuesta pública. En su lugar, ella también dejará que sus compromisos públicos hablen por sí solos.

Meghan, la duquesa de Sussex

Para su marido, ella es Meg. Cambió la vida de Harry. En el libro y en las entrevistas, hubo menos de la duquesa de lo que podría pensarse. Gran parte de las memorias de Harry cubrieron su vida antes de Meghan. Pero su influencia e impacto brillaron con luz propia una vez que ella entró en escena. Dijo que escribir Spare sería “logística, física, emocional y espiritualmente” imposible sin ella.

ARCHIVO-. Gran parte de las memorias de Harry cubrieron su vida antes de Meghan. Dominic Lipinski - AFP

Es probable que el libro consolide las opiniones sobre Meghan. Para algunos, Harry fue rescatado por ella y escapó a una vida de libertad e inmensa felicidad. Para otros, ella lo alejó del deber y de la familia y nunca será perdonada. La cobertura mediática de esta semana probablemente no les hará cambiar de opinión.

Harry, duque de Sussex

¿Por dónde empezar? Nadie esperaba que se contuviera. Su historia y sus palabras eran el terreno de juego. Pero esta historia fue más gráfica, esas palabras más íntimas y su odio a la prensa sensacionalista británica más intenso de lo esperado. Escribir el libro fue para él una experiencia “dolorosa” y “catártica” a la vez. El libro será ahora un obstáculo que se interpondrá en el camino de la reconciliación que Harry dijo querer con su familia. Encontrar una tregua parecería impensable en este momento. La confianza se rompió.

En sus entrevistas, Harry dijo que hacía tiempo que no hablaba con su padre ni con su hermano. Aquí hubo tristeza por todas partes, pero las cosas se volvieron personales y esa no fue una posición cómoda para la Familia Real. El interés por Harry y Meghan sigue siendo alto, pero es difícil juzgar si se mantendrá en los próximos meses y años, ahora que su historia salió a la luz.

Los verdaderos ganadores

Aparte de algunos de los miembros de la realeza, hubo un puñado de otros claros ganadores. Los editores del libro, Penguin Random House, tuvieron un éxito de ventas en sus manos durante el mes de enero, cuando normalmente hay una pausa en las ventas después de Navidad. También fue un proyecto lucrativo para el canal británico ITV. Su entrevista con Harry se vendió ya a 77 territorios del mundo, desde Francia hasta Nueva Zelanda.

A menudo, se mencionó el poder de la terapia, a la que Harry atribuyó el haberle permitido enfrentarse al pasado y escribir sus memorias. Los agradecimientos del libro también dieron una idea del equipo de Harry: fisioterapeutas, acupuntores, profesores de pilates, quiroprácticos, entrenadores personales y un especialista en energía. A todos ellos les agradeció el mantenerlo mental y físicamente fuerte a lo largo de los años.

ARCHIVO-. Se convirtió en el libro de no ficción más vendido en un solo día. Maqueta

Y entre los que recibieron un inesperado impulso publicitario, se encontraron los amantes de la barba. La otra BBC, el Club Británico de la Barba, pensó en pedir al príncipe Harry que se convierta en mecenas o, al menos, en socio de cortesía, después de que escribiera a favor de la barba en su libro.

Fue una semana extraña para la información sobre la realeza.

Por Daniela Relph y Bernadette Kitterick, corresponsales de la realeza, BBC News