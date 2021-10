Los motivos por los que Lady Di pensaba que Harry sería mejor rey que William

Lady Di crió a sus hijos de la misma manera sin distinciones entre uno y otro. Sin embargo, son muchos los que piensan que en su corazón había un lugar un poco más grande para el menor, Harry. Además, el cariño pudo haber aumentado después de que el propio príncipe Carlos formulara la famosa frase: “¡Y encima pelirrojo!, una sentencia que sintetizaba la decepción del heredero de haber tenido otro hijo varón y con el pelo “ginger”, algo que en el Reino Unido suele ser motivo de burla.

Igualmente, al margen del amor de madre que la hizo querer y educar a los dos por igual, William siempre fue el que recibió una educación especial debido a la consideración de que algún día se convertiría en rey.

La princesa creía que Harry se adaptaba mejor a los problemas que su hermano William Getty Images

Él, sin embargo, no lo tenía tan claro. Según contó tiempo atrás quien supo ser el mayordomo de la princesa, Paul Burrell, William en una ocasión aseguró que no quería ser rey. Entonces, Harry le respondió: “Si no lo haces tú, lo haré yo”. Diana, de hecho, pensó que era muy buena idea y que su hijo menor sería un gran rey. Hasta le puso un apodo: el buen rey Harry (GKH o Good King Harry), según consignó el sitio Vanitatis.

De alguna manera, Diana siempre creyó que Harry sería mejor rey que su hermano mayor. La princesa estaba convencida de que su hijo menor era más desenvuelto y se adaptaba mejor a la vida, además de hacer frente con más plasticidad a los problemas y de tener más cercanía con la gente.

Cuando William dijo que no quería ser rey, Harry enseguida quiso ocupar su lugar Getty Images

Pero, lejos de los deseos que podría tener su madre, lo cierto es que Harry decidió alejarse de la realeza. Desde hace un tiempo vive con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, en California.

El príncipe Harry junto a Meghan Markle, con quien tiene dos hijos: Archie y Lilibet Mark Blinch - Reuters

Desde allí, los duques de Sussex polémicas entrevistas como la que tuvieron con Oprah Winfrey en marzo de este año, donde acusaron de racista a un miembro de la familia real y revelaron que, cuando la exactriz necesitó ayuda psicológica debido a sus pensamientos suicidas durante su primer embarazo, desde la realeza se la negaron rotundamente.

Tiempo después, en otro reportaje en formato podcast conducido por el presentador Dax Shepard, Harry fue por más y volvió a referirse a su familia. Allí dio un ejemplo sobre cómo se sintió durante mucho tiempo al señalar que “vivir en la realeza era como estar en un zoológico: atrapado y en exhibición”.