Los Petersen. Presentan a Mateo, una nueva generación de la familia de cocineros

Mateo, de 24 años, e abogado y se luce con sus pizzas Crédito: El Gourmet

Agustina Canaparo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 11:46

El horno de barro tiene la temperatura perfecta, los ingredientes para el Panuozzo Napolitano están dispuestos prolijamente sobre la mesada y las cámaras ya están listas para comenzar a grabar. La escena transcurre en un pintoresco jardín, rodeado de árboles de olivo, laurel y palta, de una casona antigua del barrio de Olivos. Los hermanos Roberto y Christian Petersen se encuentran rodando la serie Los Petersen: Pastas y Pizzas, una nueva propuesta que incluirá variedades de recetas de pastas simples, rellenas con sus salsas y pizzas al horno de barro, que estrenará hoy, 5 de agosto a las 23:30 hs por El Gourmet. Es una grabación muy especial para la dupla de cocineros ya que Mateo Petersen, el hijo mayor de Roberto, debutará en televisión. "Es abogado, pero le encantan las pizzas y cocinar.", lo presenta Roberto. "Podríamos decir que como abogado es muy buen pizzero", agrega Christian, entre risas. Es la primera vez que los tres integrantes de la familia están juntos en la pantalla.

Flaco, alto, morocho y con barba, Mateo Petersen tiene tan solo veinticuatro años, aunque él admite que en varias oportunidades le adjudican que tiene un poco más. Desde pequeño ayudó a la familia en todos los emprendimientos gastronómicos. Colaboraba con el catering, con los foodtrucks en la feria Masticar y también en el puesto de hamburguesas gourmet en La Rural. Cuando terminó el colegio, se anotó a estudiar abogacía en la Universidad de San Andrés dónde se recibió en tiempo y forma. Pero como la gastronomía siempre estuvo ligada a la familia también le interesaba. "Mi abuela Susana a la que todos llamábamos cariñósamente "Tatana", fue la precursora de los Petersen. A ella le gustaba mucho disfrutar la comida, era una amante de la cocina y una gran anfitriona. Todos los domingos íbamos a su casa y nos preparaba los ñoquis caseros con salsa cuatro quesos o boloñesa, uno de sus platos preferidos. Siempre nos acompañábamos en la cocina y se generaba un lindo encuentro. En casa siempre hubo comida casera", recuerda Mateo a LA NACIÓN, quien reconoce que tardó algunos años en darse cuenta que quería enfocar su carrera en este rubro.

Una de las producciones del programa Crédito: El Gourmet

Mateo tiene gran admiración por su padre, con él aprendió sus primeras recetas. "Soy curioso, me gusta verlo cocinar y escuchar sus consejos. El risotto le queda increíble", dice. Hace un año juntos idearon "Pizza Zën", un emprendimiento de pizzas congeladas hechas a mano y al horno de barro. La idea surgió casi que por azar y por un ritual familiar: Roberto todos los domingos preparaba pizzas al horno de barro e iba probando distintos toppings (con papa, cebollas caramelizadas, pesto, etc), como son una familia pequeña siempre sobraban y las empezaron a congelar para comerlas otro día. "Cuando llegaba a casa después de estudiar y estaba apurado, sacaba una pizza del freezer y la volvía a cocinar. No podía creer lo rica que estaba, como si estuviera recién salida del horno. Así se nos ocurrió comenzar a vender pizzas congeladas con productos locales. Se realizan a mano, los bollos se dejan levar 24h (queda una masa aereada y crocante) y luego van al horno de barro con alta temperatura", cuenta. Tienen variedad de opciones. La que más sale es la Margarita Love con salsa de tomates, mozzarella, queso Lincoln, tomates secos y albahaca y la preferida de Mateo es la Porto Smoke con hongos Portobello y queso ahumado.

Si se le consulta cómo es trabajar en familia responde: "Es un placer trabajar con papá porque nos complementamos, él se encarga más de la cocina y la producción, juntos pensamos los toppings y yo aporto la parte administrativa. Nos reímos mucho. Es una pasión que compartimos, es trabajo pero muy ameno y distendido. Nos propusimos desde el primer momento que el emprendimiento sea con buena onda".

Christian y Roberto Petersen, al frente de un nuevo programa Crédito: El Gourmet

Hace unos meses, Roberto y Christian lo invitaron a participar del nuevo programa nuevo y no lo dudó. "Papá me llamó y me dijo: ¿Tenés ganas de grabar y hacer pizzas?. Al principio estaba un poco nervioso, pero me divertía dar una mano y hablar de la pizza que me encanta. Es un ambiente muy relajado y tranquilo. Mi tío ayudó mucho porque es relajado y hace chistes. Quería aportar mi granito de arena al programa", cuenta, quien durante esta edición se va a encargar de preparar el pesto clásico, una receta que le sale a la perfección.

Con su delantal color jean y remera rayada, Mateo toma el mortero y la albahaca fresca, luego mira a la cámara y sonríe. Ya está listo para salir en pantalla, le toca el miércoles 7 a las 18:00 y 23:30 hs por El Gourmet.

Mateo con su papá Roberto Crédito: El Gourmet