Los productos más buscados por los usuarios en el Black Friday 2025

El viernes 28 de noviembre comenzó el Black Friday, una nueva temporada de rebajas masivas en el comercio electrónico internacional, que llega con su onda expansiva al mercado argentino. Aquí el efecto del “viernes negro” se evidencia tanto con las compras en el exterior como en los negocios locales que casi por unanimidad se suman a la movida. Durante estos días, las tiendas virtuales ofrecen descuentos y cuotas sin interés en diversos productos. En esta ocasión, el evento se extendió hasta el lunes 1 de diciembre.

La iniciativa busca dinamizar el consumo antes del cierre del año y son muchos los que aprovechan para comprar artículos que normalmente tienen precios altos. En este contexto, la plataforma Google Trends permite analizar cuáles son los rubros y los productos más populares a lo largo del evento. Al ingresar el término “black friday”, se pueden visualizar las tendencias que se disparan en alza entre los usuarios de las distintas plataformas de la empresa del buscador.

Google Trends permite visualizar la evolución en las búsquedas de términos como "black friday"

Vuelos

El término "black friday pasajes" estuvo en lo más alto durante estos días Archivo

Las consultas por pasajes de avión aumentaron un 300%, según la herramienta de Google. De acuerdo con la página oficial del Black Friday, las compañías aéreas, ya sean grandes marcas o aerolíneas low-cost, fueron las grandes protagonistas del megaevento. Algunos vuelos internacionales se vendían por menos de USD 1.000, y los nacionales, por debajo de $30.000. Con la mente puesta en las próximas vacaciones de verano, muchos argentinos se aseguraron su boleto de viaje.

Bicicletas:

Algunas tiendas ofrecían sus modelos de bicicletas con un descuento del 60% Pablo blazquez Dominguez/getty images - Getty Images Europe

Este medio de transporte económico y amigable con el medio ambiente se posicionó alto en los rankings de búsquedas. Y es que muchas marcas ofrecían sus modelos con importantes descuentos, por ejemplo, y en algunas tiendas aparecía con un 60% de rebaja. Además, la posibilidad de comprarla en cuotas sin interés permitía adquirirla sin endeudarse demasiado.

Aire acondicionado:

Llega el verano y muchos argentinos buscan por descuentos en los aires acondicionados

En el rubro de los electrodomésticos, los aires acondicionados estuvieron entre las consultas más populares por estos días. Seguramente, muchos argentinos buscaron anticiparse a las altas temperaturas del verano y compraron este producto clave para mantener el hogar fresco. En este sentido, se destacaron tanto las casas de electrodomésticos como las tiendas online de las propias marcas. Incluso aparecieron algunos portales que traen productos desde el exterior que ofertaron sus artículos con descuentos entre el 10% y 15%.

Zapatillas:

La oferta de modelos de zapatillas creció durante los días de Black Friday

Con un aumento del 200% en las búsquedas, este calzado informal estuvo entre los más populares del Black Friday. Así sean modelos deportivos o para usar en el día a día, muchas marcas incluyeron rebajas de hasta el 50% para incentivar las compras. Aquí tienen más peso los e-commerce de las primeras marcas, donde los usuarios se vuelcan directamente.

Heladeras:

El término "heladera" tuvo un aumento del 300% en las búsquedas, según Google Trends

Este electrodoméstico fue uno de los grandes animadores de la temporada de ofertas. Gracias a los descuentos de más del 30% y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés, muchos usuarios buscaron este artículo en las tiendas virtuales de las marcas más reconocidas en el rubro. De acuerdo con Google Trends, el término “black friday heladera” tuvo un incremento del 300%.

En las últimas horas, la consulta más frecuente es “hasta cuando dura el black friday”, y para no perder las rebajas de última hora, aquí va una lista de los sitios que aún tienen promos activas. Pero también se puede tratar de pescar alguna oferta aún vigente en los grandes sitios de venta del exterior.