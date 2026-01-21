Los seis hábitos que pueden alargarle la vida a los perros, según los expertos

Los perros son una de las mascotas más populares entre los humanos. Los hay de distintas razas y tamaños, pero la mayoría tienen en común que se llevan bien con los personas. El bienestar de los caninos es de mucha importancia para sus dueños. Por esa razón, científicos del Proyecto de Envejecimiento Canino se propusieron encontrar los seis hábitos que pueden prolongar la vida de un perro.

Desde hace años, expertos en veterinaria estuvieron investigando cómo alargar la vida de los perros y llevarlos a vivir el máximo tiempo posible. Una de ellos es la epidemióloga veterinaria de Virginia Tech, Audrey Ruple, quien es parte del proyecto.

“A medida que los humanos desarrollamos un vínculo individual con nuestros perros, pensamos en su esperanza de vida de la misma manera que pensamos en la nuestra”, indicó Ruple. Gracias a su trabajo, encontraron recomendaciones para que vivan más tiempo a pesar de factores como la genética o la exposición ambiental.

Ejercicio y constancia

Los perros son amantes del ejercicio. Para que tengan una vida plena, se recomienda mantenerlos activos. El Proyecto de Envejecimiento Canino explicó que este puede ayudarlos a tener mejor salud cognitiva y menos problemas de enfermedades. Además, reduce la obesidad en los caninos y, por lo tanto, los riesgos de diabetes, incontinencia urinaria y otras condiciones de salud.

La Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas aconseja que los perros tengan un mínimo de 30 minutos de actividad física al día. Sin embargo, esto depende de la raza y tamaño del perro.

Se recomienda que los perros interactúen entre sí. I-HWA CHENG - AFP

Perros con amigos

Los expertos aseguraron que los perros necesitan conexiones sociales para su bienestar. Esto se evidenció en un estudio de 2023 que descubrió que los perros que presentaban menos diagnósticos médicos eran los que tenían más amigos humanos y animales.

Las amistades retrasan el deterioro cognitivo en los perros y promueven la generación de vías neuronales. De acuerdo con los investigadores, son seres sociales al igual que los humanos.

La esterilización

El Proyecto de Envejecimiento Canino especificó que los perros que fueron esterilizados viven más que aquellos que no lo están. En las hembras, reduce el riesgo de varios tipos de cáncer. En el caso de los machos, previene problemas de próstata y cáncer testicular. La castración o esterilización también puede ayudar con problemas de agresividad y a evitar que salgan de la vivienda en busca de una pareja.

La alimentación

En este apartado, los investigadores aseguraron que los dueños de perros deben seguir las recomendaciones de la ciencia en cuanto a su alimentación. Hoy en día existen decenas de opciones para darles de comer, pero no todas son buenas para su salud a largo plazo.

Para Erik Olstad, profesor adjunto de atención primaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis, la sobrealimentación es el mayor problema que enfrentan los perros. Esta puede causar gastroenteritis hemorrágica o pancreatitis, que pueden resultar mortales para el animal.

La obesidad en los perros acarrea otras enfermedades como artritis, lesiones, problemas articulares, hepáticos, renales, entre otros. La recomendación general es elegir un alimento específico para mascotas que tenga en cuenta la raza, peso y edad, y que cumpla las normativas de salubridad necesarias.

La alimentación también es un factor clave a tener en cuenta.

Visitas al veterinario

Un estudio de 2023 marcó que los perros que van al veterinario regularmente tienen un 30% menos de probabilidad de sufrir enfermedades crónicas. Por esto, es necesario llevarlos a controles y exámenes de rutina que detecten problemas antes de que sea muy tarde. El consejo de los expertos es que visiten al veterinario al menos una vez al año, y dos veces cuando ya sean mayores.

Cuidado de los dientes

El cepillado de los dientes es necesario para cuidar la salud dental de los perros y alargar su vida. Las enfermedades de este tipo pueden acarrear infecciones o inflamación que agraven otras condiciones preexistentes. Aunque se recomienda hacerlo diariamente, los expertos explicaron que incluso unas cuantas veces por semana ya genera beneficios en la salud del animal.

Por Silvia Contreras Rodelo