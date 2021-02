Los snacks más saludables para el calor

Aunque en muchas ocasiones parece inevitable caer en la comida rápida, no es recomendable dejar nuestra alimentación al azar durante los meses más cálidos. Hay tener en cuenta que siempre se puede comer rico, fácil y saludable.

Evitar el picoteo entre horas es una tarea difícil en cualquier momento del año, pero con algunos tips se puede hacer más sencilla, sin descuidar la alimentación. Como primer paso, es recomendable preparar algunas colaciones con anticipación o recurrir a los típicos y simples como las frutas.

Dips y pastitas con verduras

“Esta época del año nos invita a conectar con alimentos más frescos. Mis preferidos son los licuados y jugos de fruta, en particular los jugos verdes, ya que es un modo de incorporar frutas con sus beneficios de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Otro modo es haciendo helados de frutas, o simplemente lo más rápido y práctico: pelar una banana o una manzana con cáscara”, explica la Lic. en Nutrición Antonella Robledo Irigoyen (MP 2151), y asegura que definir el snack a veces no es solo cuestión de tiempo, sino una cuestión de conciencia: “Una comida aislada no define una buena alimentación. Si un día elegí comer algo no saludable, no va a definir toda nuestra rutina alimentaria”.

También podemos optar por snacks salados, donde encontramos otras variantes. “Hay opciones, pero la que se lleva todos los premios es el hummus (pasta de garbanzos), infaltable en la heladera, para dipear con tiritas de apio y zanahoria, en brusquetas integrales, brochetas de tomate y aceitunas, frutos secos, guacamole con triangulitos de harina de maíz. O lo mismo, ir a la versión rápida y simple de comer una zanahoria a lo Bugs Bunny”, sostiene la Lic. en Nutrición.

Frutos Secos

Tips para evitar el picoteo durante el verano

“Lo más importante es al momento de consumir un snack es que sea saludable, rico y práctico, asegura Antonella Robledo Irigoyen, y comparte estos consejos:

Lo más importante es que nos brinde saciedad. Por lo tanto, una de las principales características es que sea rico en fibra y proteínas.

Debe ser un alimento real (que nos pueda aportar nutrientes, saciedad, y complementar la planificación alimentaria para lograr objetivos nutricionales y/o deportivos, ya sea descenso de peso, ganar masa muscular, fuerza, potencia, entre otros), que sea libre de paquetes.

En el caso de comprar un alimento con envoltorio, aprender a leer etiquetas es urgente, para poder identificar si el producto alimenticio realmente es saludable o no.

Licuados bien frescos