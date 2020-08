Kate Middleton se convertirá en reina consorte cuando William acceda al trono

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 08:44

A pesar de que pueden pasar años para que Kate Middleton se convierta en reina de los ingleses, la duquesa de Cambridge ya se está entrenando para su futura función monárquica, y algunos indicios ya son evidentes. El príncipe William ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su padre, el príncipe Carlos, por lo que Kate, su esposa, se convertirá en reina consorte.

De acuerdo a la experta en realeza Katie Nicholl, quien habló en el programa True Royalty's Kate: The Making of a Future Queen y cuya entrevista fue recogida por The Sun, hay dos roles principales que Kate enfrentará como esposa del heredero al trono. "Una es producir herederos, que ya hizo, y la otra es aprender a convertirse un día en reina y eso es en gran medida lo que estamos viendo", confió Nicholl.

Kate y William son vistos como una pareja que puede remodelar a la monarquia

Debido a la pandemia de coronavirus, los miembros de la realeza debieron aislarse y, mientras la reina Isabel se mantiene confinada en el castillo de Windsor, el príncipe William y Kate se convirtieron en el centro de atención y aparecen de forma regular en videollamadas desde su casa en Norfolk.

Las apariciones públicas de la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis aumentó en los últimos tiempos, e incluso apareció en numerosos eventos en apoyo de organizaciones benéficas y organizaciones como Baby Basics UK y Baby Banks. Kate quiso mostrar que su propia vida también cambió drásticamente debido a la pandemia. La duquesa buscó cada ocasión que tuvo para enviar mensajes a su nación y ofrecer palabras de apoyo a quienes lo necesitan.

La duquesa de Cambridge se está entrenando para ser reina Fuente: Archivo

Una reina en espera

"Estamos viendo a una reina en espera. Estamos viendo a la duquesa asumir más deberes, más compromisos reales, con un perfil más público que nunca", explicó Nicholl. De acuerdo a la especialista, Kate está recibiendo patrocinio de la reina y el duque de Edimburgo.

Según indicó, la familia real "se da cuenta del poder de Kate" y a su vez, también ven el "potencial de Kate y William como un dúo joven, glamoroso y dinámico" que puede "remodelar y proyectar la monarquía hacia el futuro".

Kate y William suelen dar mensajes a la comunidad a través de videollamadas Fuente: AP

Nicholl tuvo la oportunidad de conocer a la duquesa y se deshizo en elogios hacia ella. "Es muy amable y considerada, y es muy fácil llevarse bien con ella. Fue bien educada, proviene de una familia encantadora y tiene los pies sobre la tierra. Las personas que la conocen le son muy leales y la quieren", aseguró.