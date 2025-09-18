Todas las fotos. La Familia Real británica despidió a la duquesa de Kent en un funeral que hace historia

Su despedida marcó un hito en la historia de la monarquía inglesa. Katharine Worsley, duquesa de Kent, recibió el último adiós por parte de la familia real británica en un funeral católico, el primero en cuatrocientos años. También fue la primera vez que un monarca reinante inglés, Carlos III, asistió formalmente a una misa católica en su propio territorio.

Carlos III baja del Rolls-Royce oficial en las puertas de la Catedral de Westminster. Getty Images

William y Kate fueron uno de los primeros en llegar al funeral. Ella siguió el protocolo de luto con un abrigo de lana midi con lazo en el cuello de Catherine Walker; stilettos Gianvito Rossi y cartera Chanel, todo en negro. ¿El detalle? El collar de perlas de Garrard, joyero oficial de la Corona británica, que perteneció a la reina Isabel II. Getty Images

La princesa saluda a Carlos III con un beso Getty Images

El martes 16 de septiembre, el soberano (la reina Camilla, no pudo asistir por sufrir una sinusitis aguda), los príncipes de Gales, William y Kate, el duque Eduardo de Kent y sus familiares más cercanos despidieron a la prima política de Isabel II en una ceremonia celebrada en la Catedral de Westminster.

El duque de Kent, de 89 años, encabeza el cortejo de su mujer del brazo de su hija, Lady Helen Taylor, y seguido por sus hijos George y Nicholas Windsor. Detrás de ellos, sus familiares y amigos más cercanos. Los duques tuvieron tres hijos y diez nietos Getty Images

La Catedral de Westminster, sede del arzobispo primado de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales, fue el lugar elegido y aprobado por la Casa Real británica para el oficio religioso. Este es el primer funeral de la realeza que se realiza allí desde que fue construida, en el año 1903 Getty Images

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés llegaron juntos a la catedral Getty Images

SU HISTORIA Y LEGADO

Worsley, que murió el 4 de septiembre pasado a los 92 años, se casó con el príncipe Eduardo, duque de Kent y primo hermano de Isabel II, en la Catedral de York en 1961 y desde entonces fue muy querida por la familia real. Convertida al catolicismo en 1994, formó una familia junto a sus tres hijos; George, conde de St. Andrews, Lady Helen Taylor, y Lord Nicholas Windsor, y sus diez nietos (entre ellos, la bella modelo e influencer, Lady Amelia Windsor).

Eduardo de Kent acompaña el cajón con los restos de su mujer, que fueron inhumados en el Mausoleo Real de Frogmore, ubicado en el parque real Home Park de Windsor Getty Images

A la salida de la ceremonia, el príncipe Michael de Kent (en silla de ruedas), sus hijos Lord Frederick Windsor y Lady Gabriella Windsor, el Rey y la actriz Sophie Winkleman, mujer de Lord Windsor Getty Images

La princesa María Cristina, mujer del príncipe Miguel de Kent y cuñada del viudo Getty Images

“Durante las tres últimas décadas de su vida, la duquesa centró la atención en su pasión por la música, dejando de ser miembro activo de la familia real en 2002 para enfocarse en su labor privada y benéfica en este ámbito”, informó la Casa Real tras su muerte.

La princesa Ana junto a su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence Getty Images

Lady Amelia Windsor despide a su abuela vestida de riguroso luto con vestido de manga corta y de corte recto que combinó con tocado con plumas y mocasines de suela track Getty Images

La duquesa de Edimburgo, mujer del príncipe Eduardo, llevó un abrigo con grandes botones diseñado por Catherine Walker que combinó con zapatos Penelope Chilvers y tocado Jane Taylor London Getty Images

Marina Charlotte Windsor, nieta de la duquesa de Kent Getty Images

A partir de ese momento, la duquesa se dedicó a dar clases de música en una escuela primaria, donde era conocida simplemente como ‘Mrs Kent”, y en 2004 fundó Future Talent, una ONG destinada a apoyar a chicos de bajos recursos con talento musical. Sin dudas, su funeral marcó un hito en la relación de la Corona británica y la Iglesia católica. Consciente del cambio de los tiempos y fruto de su propia experiencia y conocimiento, Carlos III quiso dar ese paso para continuar apostando al pluralismo religioso como medida de convivencia.