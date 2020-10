La cantante contó en su reciente autobiografía que se cruzó con la princesa de Gales en Nueva York y notó en sus ojos una expresión que la dejó intranquila Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 13:51

Mariah Carey acaba de publicar su autobiografía, y en sus páginas aseguró que, cuando se cruzó con Lady Di en una fiesta en el año 1995, percibió en ella una mirada "de terror sordo". La cantante también escribió que si la princesa de Gales hubiera tenido redes sociales, la gente se hubiera convertido en "su propia prensa" para defenderla de los ataques mediáticos y acompañarla en su soledad.

El libro de la intérprete de Without You se llama The Meaning of Mariah Carey (El significado de Mariah Carey) y en él relata su coincidencia en una fiesta de moda en la ciudad de Nueva York con Lady Diana Spencer.

En ese entonces, ambas mujeres contaban con una fama enorme a nivel mundial. Una, por su magnética figura como miembro de la familia real británica, y la otra, como una diva absoluta del pop.

La princesa de Gales falleció en 1997, pero su vida todavía parece tener secretos por revelar Fuente: Archivo

En su autobiografía, la cantante confesó que siempre había sido admiradora de la esposa del príncipe Carlos. Tanto es así que Carey se había inspirado en la princesa de Gales para lucir su vestido de novia de la diseñadora Vera Wangcuando se casó, en 1993, con el productor musical Tommy Mottola.

Entre otros episodios de su vida que desvela en su libro, la expareja de Luis Miguel narró su encuentro con Lady Di. En realidad, no fue un encuentro cara a cara, sino que ella se dedicó a observar a la princesa en una fiesta repleta de gente en la ciudad de Nueva York.

La intérprete señaló que en dicho evento no pudo evitar mirar a Lady Di. Y aseguró que en ella percibió soledad. "Tenía esa mirada: el terror sordo, ardiendo tras sus ojos, de no quedarse nunca sola. Las dos éramos como animales atrapados en ese mundo de la alta costura", escribió Carey.

Si Lady Di hubera tenido Twitter o Instagram

A continuación, en The meaning of Mariah Carey, la estrella de la canción de los '90 analiza cómo mujeres tan presentes en los medios como ella misma o la princesa de Gales,-fallecida en un accidente de auto en París en 1997- sufrieron el efecto de la continua exposición con el paso de los años. A su vez, comparó lo que era antes ser perseguidas por algún paparazzi con lo que son hoy las redes sociales.

En ese sentido, Carey señaló que las celebridades soportan hoy todo tipo de ataques a través de ellas, pero aseguró que también tienen un lado positivo y que a Lady Di podrían haberla ayudado a la hora de combatir ese sentimiento de soledad que la embargaba y los ataques de cierta parte de la prensa.

"En las redes sociales, nuestros fans pueden venir en nuestra defensa, ofrecer todas las recetas y crear un frente unido tan fuerte que incluso ningún presentador, comentarista o voraz paparazzi pueda competir con su influencia", explicó la cantante en su libro, según consigna el sitio especializado Vanitatis.

"Ojalá la princesa Diana hubiera vivido lo suficiente para tener Instagram o Twitter. Ojalá hubiera vivido para ver a la gente convertirse en su propia prensa", agregó Carey.

El relato de la coincidencia de la cantante y la princesa en una fiesta es solamente uno de los episodios que la intérprete devela en su biografía. Allí también narra un episodio traumático de su infancia, quizás su recuerdo más truculento y amargo, relacionado con su hermana Alison.

"Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", escribió Carey en una de las páginas más tristes de su libro.