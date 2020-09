Mariah Carey cuenta cómo fue su dura niñez en su autobiografía Crédito: GROSBY GROUP

Mariah Carey está en pleno proceso de presentar su autobiografía y no se calla nada. Una de las confesiones que más llamaron la atención de los medios fue la que tiene que ver con su hermana Allison, quien, según contó, la quiso vender a un proxeneta cuando tenía 12 años.

Carey habló sobre los traumas de su niñez y atribuyó los mismos -en gran parte- a las acciones de su hermana, a quien describe como una persona traumatizada y con problemas. En una parte de su libro The Meaning of Mariah Carey, detalla: "Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta".

En una nota con The Oprah Conversation, Mariah alegó que tanto Allison como su hermano Morgan, a quien ha descripto como una persona extremadamente violenta, estaban "dañados". "Es como si cada uno hubiese estado en su propio viaje. Cuando llegué al mundo, ya habían sido dañados, en mi opinión, pero de nuevo, yo no estaba allí. Me dejaron caer en este mundo y literalmente me sentí como un extraño entre mi propia familia ", expresó.

Me dejaron caer en este mundo y literalmente me sentí como un extraño entre mi propia familia

Y sumó: "Mis hermanos crecieron con la experiencia de vivir con un padre negro y una madre blanca juntos como familia. Yo pasé la mayor parte del tiempo con mi madre, algo que, según ellos, fue más fácil, pero en realidad no lo fue". Además contó que sus hermanos pasaron años atacándola verbalmente y buscando la forma de hacerse ricos rápidamente.

Sobre su madre. La madre de Moroccan y Monroe, los hijos que tuvo con Nick Cannon, contó a Winfrey que la relación con Patricia Carey, quien la trajo a la vida, sigue siendo tensa. "Creo que es realmente un trabajo ser madre. Literalmente trato de que mis hijos vivan vidas increíbles, pero todos cometemos errores". Al tiempo que reveló que su madre la dejaba con personas que no eran sanas. La autobiografía será lanzada el 29 de septiembre y días después presentará su nuevo álbum The Rarities, que podrá escucharse a partir del 2 de octubre.

