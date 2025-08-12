La pérdida de pelo en los perros es un proceso completamente natural, especialmente en determinadas razas y épocas del año.

Sin embargo, si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en un verdadero desafío para los dueños. Una rutina de cepillado correcta no solo ayuda a mantener la casa más limpia, sino que también es clave para la salud de la piel y el pelaje de tu mascota.

Una rutina de cepillado correcta es clave para la salud de la piel y el pelaje de los perros Unsplash

A continuación, consejos para saber cómo cepillar a los perros que pierden pelo.

¿Por qué los perros pierden pelo?

Antes de hablar del cepillado, es importante entender por qué sucede la muda de pelo.

La pérdida de pelo puede tener distintas causas:

Muda estacional: muchas razas, especialmente aquellas con doble capa de pelo como el Golden Retriever, el Pastor Alemán o el Husky Siberiano, mudan su pelaje durante la primavera y el otoño para adaptarse al clima.

Genética: hay razas que pierden pelo todo el año de forma constante.

hay razas que pierden pelo todo el año de forma constante. Estrés, alimentación o problemas de salud: una caída excesiva del pelo fuera de lo normal puede indicar un problema subyacente y debe ser evaluado por un veterinario.

Es por esta razón que si la pérdida de pelo de tu perro es normal y esperada por su raza y época del año, entonces el cepillado es el mejor aliado.

Beneficios del cepillado regular

Cepillar a los perros no solo es útil para controlar la caída del pelo.

También ofrece varios beneficios adicionales:

Estimula la circulación sanguínea y la producción de aceites naturales, lo que mejora la salud del pelaje y la piel.

y la producción de aceites naturales, lo que mejora la salud del pelaje y la piel. Ayuda a detectar bultos , parásitos o heridas que de otro modo podrían pasar desapercibidos.

, parásitos o heridas que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Fortalece el vínculo entre tutor y mascota, convirtiendo el momento del cepillado en una instancia de cariño y conexión.

entre tutor y mascota, convirtiendo el momento del cepillado en una instancia de cariño y conexión. Reduce la formación de nudos, especialmente en perros con pelaje largo o denso.

Elegir el cepillo adecuado

No todos los cepillos funcionan para todos los perros.

La elección correcta depende del tipo de pelo:

Pelo corto y liso : se recomienda un cepillo de cerdas suaves o un guante de goma.

: se recomienda un cepillo de cerdas suaves o un guante de goma. Pelo medio a largo: los cepillos de púas metálicas o peines con dientes largos son ideales para llegar hasta la base del pelo.

los cepillos de púas metálicas o peines con dientes largos son ideales para llegar hasta la base del pelo. Pelo rizado o lanoso : necesitan cepillos tipo slicker, que desenredan sin dañar.

: necesitan cepillos tipo slicker, que desenredan sin dañar. Doble capa: un deslanador o rastrillo especial ayuda a eliminar el subpelo muerto sin arrancar el pelo sano.

La elección del tipo de cepillo es elemental, según el tipo de pelaje Unsplash

¿Con qué frecuencia cepillar?

La frecuencia depende de la raza y el tipo de pelo:

Diariamente: en razas con pelo largo o durante la época de muda intensa.

en razas con pelo largo o durante la época de muda intensa. 2 a 3 veces por semana: para la mayoría de los perros con pelo medio.

para la mayoría de los perros con pelo medio. 1 vez por semana: en perros de pelo corto que no pierden demasiado pelo.

Técnica correcta de cepillado

Para que el cepillado sea eficaz y agradable para tu perro, seguir estos pasos:

Elegir un momento tranquilo: evitar cepillar cuando esté muy excitado o después de jugar.

evitar cepillar cuando esté muy excitado o después de jugar. Comenzar suavemente: empezar por zonas que a tu perro le guste que le toquen, como el lomo y luego avanzar hacia otras áreas.

empezar por zonas que a tu perro le guste que le toquen, como el lomo y luego avanzar hacia otras áreas. Cepillar en dirección al crecimiento del pelo: evitar tirones fuertes, especialmente si se encuentran nudos.

evitar tirones fuertes, especialmente si se encuentran nudos. Dividir el pelaje en secciones: esto ayuda a llegar al subpelo y asegura una limpieza pareja.

Es aconsejable no olvidarse de zonas delicadas, como detrás de las orejas, axilas y entre las patas, dado que suelen formarse nudos que pasan desapercibidos.

Es importante elegir un momento tranquilo para el cepillado

¿Cuándo acudir al veterinario?

Aunque el cepillado es una práctica de rutina, hay señales que pueden indicar que la caída de pelo no es normal:

Zonas con pérdida de pelo localizada o calvas.

Enrojecimiento, costras o mal olor en la piel.

Rascado excesivo o lamido constante.

Caída de pelo fuera de la temporada de muda en grandes cantidades.

En estos casos, lo mejor es consultar con el veterinario para descartar alergias, infecciones o desequilibrios hormonales.

Cepillar a un perro que pierde pelo no solo es una medida higiénica, sino un acto de cuidado y bienestar. Elegir las herramientas adecuadas, establecer una rutina y realizar el cepillado con paciencia y cariño va a marcar la diferencia tanto en la salud de la mascota como en la limpieza del hogar.