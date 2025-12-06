Cómo quitar los pelos del gato de la ropa sin percudirla y con técnicas sustentables

Los dueños de gatos saben que esos pequeños felinos expertos en robarse nuestros corazones no solo traen consigo mimos y ronroneo, ya que el amor que brindan viene acompañado de una “decoración” permanente en forma de pelitos repartidos por toda la ropa.

A veces parece que ni la lavadora ni la secadora ni los rodillos tradicionales y tampoco el sacudir las prendas fuertes sirven de mucho, pero no te preocupes, porque convivir con tu gato y mantener tus prendas presentables si es posible… y sin generar montones de basura en el intento.

Cada vez más dueños de felinos buscan opciones sustentables para lidiar con el pelo sin recurrir a desechables o productos agresivos. La buena noticia es que existen soluciones simples, económicas y amigables con el planeta que pueden integrarse fácil a tu rutina. Algunas incluso aprovechan objetos que probablemente ya tienes en casa.

Mantener la ropa y los muebles libres de pelos de gato suele ser todo un desafío (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡Ck)

¿Cómo quitar pelo de gato de la ropa de manera sustentable?

Para que compartas cariños y tiempo con tu gato, y posteriormente regreses tu ropa a un estado presentable, aquí te contamos tres sencillas y sustentables técnicas para remover el pelo de gato de tu ropa:

1. Secadora de pelo

De acuerdo con Zooplus, una tienda en línea especializada en productos para mascotas, puedes utilizar una secadora de cabello para tumbar los pelos que pudo dejar tu gato sobre tu ropa luego de acostarse encima o cerca de ti.

El chorro de aire potente ayudará a deshacerte de la mayoría del residuo de tu animal, por lo que solo tendrás que lidiar con los aquellos pelitos incrustados en la tela.

2. Cepillos especiales para ropa

Los rodillos con pegamento quita pelusas son una solución rápida, pero no la más amigable con el medio ambiente, por lo que los cepillos especiales para la ropa son una mejor opción si quieres ser ecológico. Podrás usarlos por mucho más tiempo que un rodillo y sirven para limpiar pelos de gato de forma eficaz.

A menudo, funcionan con cargas estáticas que retiran los pelos de la tela de la manera más cuidadosa posible. Después de limpiar el tejido, ya puedes recoger los pelos y tirarlos a la basura. También hay algunos que tienen forma de guante y funcionan para diversas superficies.

3. Guantes de limpieza

Cómo eliminar los pelos de gato con guantes de látex

Los típicos guantes que se usan al momento de trapear, lavar los trastes o limpiar el baño, son un excelente recurso para retirar pelos de gato de telas. Este tipo de guantes son muy pegajosos y si pasas la mano con el guante por la prenda, los pelos se desprenden del tejido. Además, se consigue un efecto estático por la carga eléctrica.

Por Nara Muñoz