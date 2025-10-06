Cómo se llama el nuevo perro de la reina Máxima y Guillermo de los Países Bajos

La reina Máxima y Guillermo Alejandro presentaron a un labrador negro, como el nuevo miembro de su familia, en el Día Mundial de los Animales. Este cachorro se une a Mambo, el caniche toy que forma parte de la familia real hace varios años y es conocido por los seguidores de la realeza de los Países Bajos.

¿Cómo se llama el nuevo perro de la reina Máxima y Guillermo?

El nuevo perro de la familia real se llama Jagger y es un labrador color negro. La cuenta oficial de la Casa Real hizo el anuncio el 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, a través de una foto de Jagger junto a Mambo, la otra mascota de la familia. La imagen muestra a los dos perros sobre una mesa en un jardín, acompañado del siguiente texto: “Hoy es el Día Mundial de los Animales. Mambo con su amigo Jagger, el rey Guillermo Alejandro y el nuevo cachorro labrador de la reina Máxima”.

La Familia Real presentó en sociedad la llegada de Jagger, un perro labrador de color negro

La llegada de Jagger ocurre en un momento particular para la familia real, ya que las tres hijas de Máxima y Guillermo se encuentran estudiando y cada vez más lejos de casa. Amalia estudia en la Universidad de Ámsterdam, Alexia en el University College de Londres y Ariane en el United World College of the Adriatic en Italia. Con sus hijas lejos, los padres le dedican tiempo y atención a sus mascotas, Mambo y Jagger.

Más allá de sus compromisos oficiales, Máxima y Guillermo muestran su lado humano al cuidar de sus mascotas. La presencia de Mambo y Jagger en las redes sociales generó elogios y muestras de afecto por parte de sus seguidores. La dedicación a sus animales refleja una faceta más cercana y accesible de la familia real.

DEN HAAG - King Willem-Alexander together with Queen Maxima and dog Mambo during the traditional photo session of the royal family in the garden of Palace Huis ten Bosch. ANP REMKO DE WAAL netherlands out - belgium out(Photo by Remko de Waal/ANP/Sipa USA) *** Local Caption *** 62501382 Cordonpress

¿Quién es Mambo?

Mambo es un caniche toy de color blanco, que forma parte de la familia real desde hace muchos años, un perro que ganó popularidad en 2021, cuando la reina Máxima comenzó a mostrarlo en fotos y apariciones públicas. Desde entonces, el caniche se convirtió en una mascota recurrente en las postales familiares y eventos de la realeza.

Mambo es el caniche toy blanco que forma parte de la familia real Peter Dejong - AP

El Día Mundial de los Animales

El Día Mundial de los Animales se celebra cada 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, considerado el santo patrón de los animales. San Francisco de Asís nació en Italia en 1182 y promovió la idea de que los seres humanos deben comprender su lugar en la Tierra y cómo su bienestar está ligado al de los animales y el medio ambiente.

La Organización Mundial de Protección Animal propuso esta fecha en 1929 durante un congreso en Viena, con el objetivo de generar conciencia sobre las especies en peligro de extinción y promover su protección.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.