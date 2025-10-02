El insólito lugar de descanso que eligió una gata y que se viralizó en las redes

Un video viral capturó un momento insólito y tierno en la cocina de un hogar argentino. Cenizas, una gatita gris, decidió tomar su siesta en un lugar poco convencional: directamente sobre una bandeja de panes recién horneados. Su dueña, al descubrirla, no pudo contener el asombro y la risa, y decidió grabar el peculiar episodio, que se popularizó rápidamente en redes sociales.

Las imágenes muestran a Cenizas acurrucada sobre un repasador rojo que cubría varias flautas de pan recién salidas del horno, dispuestas en una bandeja negra sobre la mesada. La gata duerme profundamente, ajena a la sorpresa de su dueña y al raro lugar que eligió como su improvisada cama.

Al ver la situación, la voz de la mujer expresa incredulidad y cariño a la vez. “No, Cenizas, eso está mal”, se le oyó decir a la dueña con reproche y ternura, mientras la cámara enfoca los panes bajo la gata. La sorpresa era evidente en su exclamación: “¡Ay, Dios, ay, Dios!”. Luego, dijo entre risas: “Me di vuelta y la gata estaba sobre los panes acostada, cenizas te van a c### a p###”.

La gata durmió encima de los panes recién salidos del horno

La elección de Cenizas no es extraña para quienes conocen el comportamiento felino. Los gatos buscan lugares cálidos y cómodos. Una bandeja de pan recién horneado, tibio y suave, se convierte en un lecho irresistible. El repasador rojo fue un extra de confort irresistible para la siesta perfecta.

A partir de la viralización del video, en redes sociales hubo una catarata de chistes sobre las imágenes. “La verdadera ‘ella durmió al calor de las masas’”; “¿Nadie valora que no comió ni un pedacito de pan?”; “Les está dando calor para que leuden”; “¿Quién de nosotros si encontrara una bandeja de panes calentitos de nuestro tamaño no haría lo mismo, señor juez? Es inocente” y “Ceniza entró en período de leudado”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.