El insólito lugar de descanso que eligió una gata y que se viralizó en las redes
Una usuaria de redes sociales compartió el divertido momento en que descubrió a su gata, Cenizas, dormir plácidamente sobre unos panes recién horneados en la cocina; la escena generó sorpresa y risas entre los usuarios
- 2 minutos de lectura'
Un video viral capturó un momento insólito y tierno en la cocina de un hogar argentino. Cenizas, una gatita gris, decidió tomar su siesta en un lugar poco convencional: directamente sobre una bandeja de panes recién horneados. Su dueña, al descubrirla, no pudo contener el asombro y la risa, y decidió grabar el peculiar episodio, que se popularizó rápidamente en redes sociales.
Las imágenes muestran a Cenizas acurrucada sobre un repasador rojo que cubría varias flautas de pan recién salidas del horno, dispuestas en una bandeja negra sobre la mesada. La gata duerme profundamente, ajena a la sorpresa de su dueña y al raro lugar que eligió como su improvisada cama.
Al ver la situación, la voz de la mujer expresa incredulidad y cariño a la vez. “No, Cenizas, eso está mal”, se le oyó decir a la dueña con reproche y ternura, mientras la cámara enfoca los panes bajo la gata. La sorpresa era evidente en su exclamación: “¡Ay, Dios, ay, Dios!”. Luego, dijo entre risas: “Me di vuelta y la gata estaba sobre los panes acostada, cenizas te van a c### a p###”.
La elección de Cenizas no es extraña para quienes conocen el comportamiento felino. Los gatos buscan lugares cálidos y cómodos. Una bandeja de pan recién horneado, tibio y suave, se convierte en un lecho irresistible. El repasador rojo fue un extra de confort irresistible para la siesta perfecta.
A partir de la viralización del video, en redes sociales hubo una catarata de chistes sobre las imágenes. “La verdadera ‘ella durmió al calor de las masas’”; “¿Nadie valora que no comió ni un pedacito de pan?”; “Les está dando calor para que leuden”; “¿Quién de nosotros si encontrara una bandeja de panes calentitos de nuestro tamaño no haría lo mismo, señor juez? Es inocente” y “Ceniza entró en período de leudado”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.
Otras noticias de Animales
"No se hubiera salvado". Temblaba de frío en un rincón abandonado, le quedaban pocas horas de vida y una mujer le dio una segunda oportunidad
Historia. Lo atropellaron, una mujer frenó el tráfico para rescatarlo y unos días más tarde un llamado que la dejó sin palabras
Cuidados iniciales. Esta es la guía para la crianza de tu primer gato en casa: los errores que debés evitar
- 1
Lilia Lemoine justificó haber dicho que a Espert “lo bancaba un narco” y ahora lo defiende
- 2
“Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
- 3
Bonacci dijo que Espert lo llamó en 2021 para que lo ayudara a justificar aportes recibidos en negro
- 4
Franco Colapinto y su regreso a Singapur: aquella largada temeraria de 2024 que inspiró un enorme mural... en un baño del circuito