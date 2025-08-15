El emotivo video de unos gatos despidiéndose de su hermano que se volvió viral

La muerte de una mascota suele ser para muchas personas un duelo grande y difícil de superar, ya que tanto los gatos como los perros ocupan un lugar muy especial en la vida de sus dueños y se vuelven fieles compañeros. Sin embargo, muchos se preguntarán qué sucede con los animales cuando se muere un compañero. Recientemente, una usuaria publicó en TikTok un emotivo video de unos gatos despidiéndose de su hermanito que se volvió viral.

Uno de los felinos se acercó al cuerpo de su hermano sin vida, lo miró de cerca y se acostó al lado (Foto: Captura TikTok @abatha0125)

Fue Abatha (@abatha0125) la joven que mostró en un triste video a Koka, uno de sus tres gatos, muerto, y dejó ver cómo sus hermanos lo despidieron. Ella decidió ubicar el cuerpo del animal blanco en una caja envuelta en una manta blanca; solos, los dos felinos se acercaron.

El impactante momento en el que los gatos se acercaron a despedir a su hermano (Foto: Captura TikTok @abatha0125)

Primero lo olfatearon, caminaron alrededor y se mostraron sorprendidos frente a la situación. Unos instantes más tarde, se acercaron a él. El gato atigrado lo olfateó y se acostó al lado del difunto; mientras que el blanco con manchas negras entró a la caja y, luego, salió y se recostó al lado.

Koka es el nombre del gato que falleció (Foto: Captura TikTok @abatha0125)

Ni bien lo publicó, el video se hizo viral en poco tiempo y ya supera los 7,2 millones de reproducciones y cientos de mensajes conmovedores por parte de los usuarios. En otros clips que la joven compartió, se ve que estuvieron juntos desde octubre de 2024, año en que nació el gatito. El último día que pasaron acompañándose fue el 10 de agosto, fecha en la que el pequeño partió.

Muchas personas comentaron la publicación de la joven

Muchos usuarios comentaron la publicación de la joven y le brindaron apoyo. “Se fue y me siento mal, es triste y entiendo lo doloroso que es. Cuidá a los que todavía están acá. Estoy haciendo fuerza por vos“, expresó una usuaria; mientras que otra comentó: ”Hacer que tus otros gatos comprendan su muerte es muy doloroso, pero es necesario para que no se depriman. Después de que mi gata de 13 años murió, mi gatito de 10 meses se puso muy triste porque nunca llegó a ver su cuerpo“.