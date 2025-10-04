Intentó cruzar la calle en dos patas y emocionó en redes sociales

A través de redes sociales se viralizó un video que, además de tener miles de comentarios y likes, generó ternura entre los usuarios que no duraron en compartirlo en sus cuentas. Las imágenes, grabadas en una calle concurrida con tráfico vehicular, captaron un tierno momento entre una persona y su perro. La mujer, quien al parecer es la dueña de la mascota, agarra las dos patas del animal para ayudarlo a cruzar al otro lado de la avenida.

En el clip, la protagonista, vestida con una camisa roja y pantalones oscuros, se encuentra de pie en el borde de la calle. Mientras que un perro grande de pelaje claro y despeinado corre hacia ella y, en un gesto de afecto, salta para apoyarse con sus patas delanteras sobre su cuerpo. Durante el resto del video, la persona y el perro permanecen juntos mientras observan el tráfico que pasa a su lado y esperan para poder cruzar.

El video viral del perro que cruza la calle en dos patas

Mientras pasaban taxis, camionetas, motocicletas y bicicletas, el perro se mantenía tranquilo en sus dos patas, pegado a su acompañante, incluso apoyándose en ella mientras esperan. La escena es acompañada por un audio emotivo: una voz en off reflexiva que habla sobre las dificultades de la vida, los “asuntos sin resolver” y cómo estas experiencias son las que “nos trazan el camino” y “nos hacen quienes somos”, en un mensaje inspirador sobre el camino hacia la “grandeza”.

Emotiva imagen de un perro que cruza la calle de la mano de su dueña (Foto: Captura de pantalla de TikTok / @Jefrrey_gatian26)

El clip, que primero se viralizó a través de TikTok, dejó comentarios como: “¿Notaron que el perrito la esperó para darle su patita para cruzar la calle juntos?”; “Pero él es feliz”, “¿Cooperamos para su sillita de ruedas”, entre otros.

Por Felipe Santanilla Ayala