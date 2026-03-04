Jade, veterinaria especialista en salud animal: “Una biopelícula en su bebedero puede enfermar a tu perro”

La higiene de los bebederos de las mascotas se suele descuidar en las familias, pero es crucial para la salud de los pequeños peludos. Así lo advirtió Jade, una enfermera veterinaria del Reino Unido, que en un video en TikTok reveló este “error diario” entre los dueños de perros. La experta enfatizó la necesidad de una limpieza profunda y regular del recipiente, más allá de cambiarle el agua, con el objetivo de proteger el bienestar del animal.

La clave de esta preocupación radica en una sustancia no siempre visible pero potencialmente dañina: la biopelícula. Según Jade, “esa película viscosa de color marrón claro que a veces se siente en el interior del bebedero es una acumulación de bacterias, saliva y restos de comida”. Esta capa bacteriana, aunque el agua parezca limpia, representa una amenaza silenciosa. Si no se la elimina puede desencadenar problemas de salud significativos en los animales, afectando su calidad de vida y generando visitas innecesarias al veterinario.

Las bacterias en el bebedero representan un peligro para el perro (Foto: @jade.the.vet.nurs)

“Pregunta rápida: ¿Cuándo fue la última vez que lavaste bien el bebedero de tu perro?”, empezó el video la creadora de contenido, que tiene más de 208 mil seguidores en Tik Tok. Jade insistió que mantener la higiene del bebedero no es solo “frotarlo con agua y rellenarlo” y advirtió que “aunque el agua parezca clara, no significa que esté limpio”. “Esa biopelícula sí puede enfermar a tu perro”, alertó la enfermera mientras mostraba en el video cómo se hace una limpieza profunda con agua y detergente.

Paso a paso: cómo prevenirse de un bebedero contaminado

Las consecuencias de un bebedero contaminado son variadas y directas. La experta detalló que “si no limpiás el bebedero con regularidad, esas bacterias pueden provocar mal aliento, malestar estomacal, vómitos, diarrea e incluso irritación de la piel alrededor de la boca”. Estos síntomas, a menudo confundidos con otras afecciones, pueden tener su origen en la simple falta de higiene del cuenco de agua. Por ello, es fundamental comprender que cambiar el agua diariamente no es suficiente para erradicar completamente esta “biopelícula”.

Jade proporcionó una metodología clara para mantener un bebedero higiénico. El proceso requiere “agua caliente, lavavajillas, una esponja específica y frotar bien todas las superficies por dentro y por fuera durante al menos 30 segundos”. Esta rutina de limpieza debe ser exhaustiva, prestando atención a cada rincón del recipiente para eliminar cualquier rastro de suciedad acumulada en sus rincones. “Enjuagá bien, sécalo bien y vuelve a llenarlo”, agregó sobre el proceso final.

Para los perros hay que mantener la misma higiene que los humanos (Foto: @jade.the.vet.nurs)

Para aquellos que buscan una desinfección más profunda, la enfermera veterinaria brindó otra técnica. “Si tenés lavavajillas, podés ponerlo en un ciclo de agua caliente al menos una vez a la semana, además del lavado diario”, aclaró sobre esta medida complementaria que profundiza la higiene.

Por último, la experta aseveró que hay que mantener los mismos estándares de limpieza que para los humanos. “Tú tampoco beberías de un vaso sin lavar durante días o incluso semanas, así que tu perro tampoco debería hacerlo”, resaltó.

En definitiva, un bebedero higiénico significa “agua más limpia” y “un perro más feliz y sano”, subrayó Jade. Con estos datos, ya no quedan excusas para no estar atento siempre al recipiente del agua del perro ya que repercute directamente en su salud integral.