La abandonaron en un bosque y echaba espuma por la boca, pero lograron rescatarla a tiempo

Las historias de una segunda oportunidad son las que llenan los corazones. Una perrita estaba desorientada en un bosque, echaba espuma por la boca y estaba enferma, sus chances de supervivencia eran pocas. Sin embargo, un grupo de rescatistas logró darle una nueva vida y su caso conmovió a todos.

La perra se llama Flash y la habían abandonado porque estaba muy enferma. Ante eso, la comunidad amante de los perros se unió para salvarla. Primero le dieron algo de comer y lograron conseguir una jaula para poder atraparla y llevarla a un veterinario para que la asistan.

La perra fue encontrada sola en un bosque muy enferma (Captura: The Dodo)

“Esta perrita necesita ayuda, pongamos en marcha el plan y llevémosla a una clínica”, sostuvo uno de los rescatistas, en un video publicado por The Dodo. Como no sabían qué tipo de patología tenía, tuvieron que aislarla y allí comenzó a recibir el tratamiento médico adecuado.

Según los veterinarios, Flash no mostraba su personalidad en esa etapa debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, después de que le dieron el alta en la clínica, fue a un hogar de acogida con los rescatistas, donde pudieron trabajar en su condición médica y en su socialización.

“Me enamoré de ella en cuanto la conocí. Es la perrita más divertida, es un rayo de alegría. Y es muy triste que alguien la haya abandonado simplemente porque no podía, o no quería, pagar su tratamiento”, se lamentó una de las activistas que trabaja en la protección de perros.

La perra logró recuperar su estado de salud rápidamente (Captura: The Dodo)

Flash vive con sus rescatistas hace más de un año. La llevaron de paseo a la selva, en su primer viaje de vacaciones. Fue a una cabaña que admite mascotas con sus dueños temporales y a la perra le encantó. Se la notaba emocionada y con espíritu aventurero, como cualquier perro.

La perrita es muy sociable con los humanos y con los perros (Captura: The Dodo)

Hasta el momento, Flash aún está buscando un hogar definitivo. Según sus cuidadores, el entorno perfecto para la perrita sería simplemente un lugar “lleno de amor”, ya que se lleva bien con las personas y otros perros.