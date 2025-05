Un niño con autismo perdió su peluche y le pidieron $200.000 de rescate a su familia

Una búsqueda solidaria se tiñó de negro este viernes en Mendoza cuando un niño con autismo perdió su peluche de apego en una plaza de la ciudad de Tunuyán. Lo que parecía una situación normal, donde algún vecino caritativo podía encontrarlo y retornarlo a la familia, se convirtió en una extorsión. Una pareja amenazó a la familia y aseguró que, si no les pagaban $200.000, lo harían “desaparecer”.

El pequeño oso gris de peluche, apodado Tito, es un objeto de apego para Ramiro, lo que significa que le brinda seguridad y consuelo, principalmente en situaciones difíciles. Es por eso que el chico lo llevaba a todos lados: la escuela, sus sesiones de terapia, sus juegos en el parque, su hogar, y más.

El juguete se extravió el miércoles por la tarde en una plaza de Tunuyán. La familia recurrió desesperada a las redes sociales, al saber la importancia que representaba Tito para su hijo. Aun así, no tuvieron éxito.

La búsqueda circuló y circuló, pero no hubo respuestas. Fue entonces que decidieron poner una recompensa, para ver si llamaba la atención de quien lo encontró.

“Ofrezco $100.000 de recompensa si alguien encontró el peluche de apego de mi hijo. Pido encarecidamente que se comuniquen al [número de teléfono de la familia], es de suma importancia encontrarlo. Ramiro tiene TEA y todos sus logros giran a través de ese peluche... lo necesita. Pido a la comunidad de Tunuyán solidaridad y empatía... no es un peluche más. Es el apego de un niño que lo necesita”, escribió Ayelén, madre de Ramiro, en redes sociales, junto a la imagen del peluche.

Los llamados y mensajes comenzaron a llegar. Según el medio local 8digital, la familia recibió una gran cantidad de falsos testimonios de aquellos interesados en el dinero. Fue entonces cuando sonó el teléfono: una pareja aseguró tener el peluche y querer la recompensa.

El hombre y la mujer no solo llevaron la oferta a otro nivel al pedir $200.000, sino que también sumaron una amenaza. Advirtieron a la familia que, de no pagarles, harían “desaparecer” el peluche, detalló el medio local.

Ahí empezó un arduo proceso. Llamados, mensajes, condiciones que se modificaban constantemente. Esto incluyó también malos tratos de parte de los extorsionadores, que se impacientaban ante la necesidad de conseguir el dinero.

Tras varios idas y vueltas, finalmente hubo un acuerdo. La familia fue citada en una casa del Barrio Bombal, donde realizaron la transacción y Ramiro volvió a tener su juguete gracias al sacrificio de sus padres.

El pedido de recompensa de la familia

En diálogo con el medio local, la madre de Ramiro se mostró aliviada por recuperar el peluche de su hijo. “Después de una larga negociación, tengo el peluche. Mensajes, llamadas, ofertas, condiciones, fue increíble todo lo que provocó colocar recompensa. Pero lo tengo, y mi hijo volvió a sonreír”, expresó.

Sin embargo, el monto que pagó fue mucho menor al que querían los extorsionadores y al que ofreció la familia. La madre de Ramiro no reveló el valor final, pero si detalló que no pagaron los $200.000 debido a la mala actitud de los extorsionadores. “No fueron lindos los llamados de teléfono con condiciones ni con amenazas. Unos mensajes de WhatsApp reenviados como si la persona que puso el número fuese la intermediaria. Todo una película enorme”, reclamó.

Según relató, la pareja se habría escudado en su “situación económica” y “el cariño que sus hijos le habían agarrado al peluche”. “En horas de tenerlo...”, ironizó Ayelén.

En redes sociales, la mujer también se mostró agradecida con la comunidad: “Agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo y tuvieron empatía con mi hijo compartiendo y preocupándose por la pérdida del apego”.

“Ofrecí una recompensa porque así fueron los consejos de personas del medio de comunicación para lograr encontrarlo, porque de otra manera no aparecería”, señaló.

Y concluyó: “Su actitud y poca solidaridad obtuvo lo que merecía y no lo que pretendía. Tenemos a Tito y mi hijo está muy feliz. ¡Agradezco a los medios y comunidad de Tunuyán por todo! No daré el nombre de la persona para mostrar que soy mucho más humana que ella“.