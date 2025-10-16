Las plantas ideales para los hogares con gatos

La llegada de una mascota al hogar transforma la dinámica familiar, y es necesario adaptar los espacios para garantizar su seguridad. En este contexto, la elección de plantas de interior se vuelve crucial, ya que los gatos, por su naturaleza curiosa, suelen explorar, masticar y, en ocasiones, consumir fragmentos vegetales. Identificar las especies compatibles con los felinos es fundamental para evitar riesgos, ya que algunas pueden ser tóxicas para ellos, pero también hay otras que pueden tener un efecto positivo en su organismo, por lo que se recomienda su presencia en la casa.

Los gatos tienen predilección por cierto tipo de plantas (Foto: Freepik)

Entre las opciones más recomendadas para hogares con gatos se encuentra la hierba gatera (Nepeta cataria), conocida por su efecto estimulante. Esta planta, de la familia de la menta y la salvia, contiene nepetalactona, un compuesto que actúa sobre el sistema nervioso central del gato, lo que provoca comportamientos como restregarse, maullar, saltar o rodar. La interacción genera sensaciones de placer y reduce el estrés, sin crear dependencia ni efectos secundarios dañinos, enriqueciendo el entorno del animal y favoreciendo su bienestar físico y emocional.

El bambú es otra alternativa segura, libre de compuestos tóxicos. Su rápido crecimiento y resistencia lo hacen versátil para la decoración. Si el gato mastica pequeñas cantidades, el bambú le aporta fibra, lo que puede ayudar a regular su digestión. Además, se asocia con beneficios para la salud cutánea, del pelaje y la estructura ósea, gracias a su contenido nutricional. Sus tallos robustos y atractivo aspecto lo convierten en un elemento decorativo funcional para felinos activos.

Los helechos también son una elección adecuada. Sus hojas largas y finamente divididas resultan atractivas para los gatos, que disfrutan tocándolas y al jugar con ellas. A diferencia de otras plantas ornamentales, el helecho común de interior no contiene sustancias perjudiciales. Los felinos pueden masticar fragmentos sin riesgo de intoxicación, aunque se aconseja moderar la cantidad para prevenir problemas digestivos leves por exceso. Contribuyen, además, a mantener la humedad ambiental y a mejorar la calidad del aire.

La cinta o malamadre es popular por su resistencia y bajo mantenimiento. Sus hojas arqueadas, generalmente verdes con franjas claras, captan la atención de los gatos. Esta planta no contiene toxinas, algo que le permite a los felinos interactuar o ingerir pequeñas porciones sin peligro. Adicionalmente, la cinta actúa como purificador natural, lo que elimina contaminantes como el monóxido de carbono y el xileno; esto, a su vez, mejora la calidad del aire en el hogar.

Ciertas plantas aromáticas como la albahaca, el romero y la menta son compatibles con la presencia de gatos. La albahaca, cultivable en macetas pequeñas, no representa peligro si el gato la huele, toca o mastica. El romero carece de tóxicos dañinos y aporta frescura. La menta, además de ser segura, estimula el olfato del animal. Es crucial verificar la especie específica de cualquier planta aromática antes de introducirla, ya que no todas son inocuas.

Sin embargo, es imperativo conocer las plantas tóxicas que pueden estar presentes en muchos hogares. El laurel contiene eugenol y aceites esenciales que provocan molestias digestivas y pueden llevar a una obstrucción estomacal. El ficus, con más de 800 variedades, es un irritante cuyo consumo accidental causa vómitos y diarrea.

Hay que prestar atención a los síntomas si hay una intoxicación (Foto: Freepik)

El lirio, especialmente el lirio de los valles, es considerado una de las especies más letales. Todas sus partes, incluso el polen y el agua del jarrón, pueden desencadenar insuficiencia renal grave o incluso la muerte. Datos de Santévet revelan que el 75% de los dueños de gatos intoxicados por lirios desconocían el riesgo. Las amapolas, comunes como ornamentales, también son peligrosas; su consumo genera alteraciones digestivas y neurológicas, como temblores, letargo y, en casos severos, ceguera.