Cuáles son las plantas de interior con flores ideales para el otoño en Estados Unidos

La llegada del otoño boreal a Estados Unidos y es un momento ideal para renovar la decoración natural del hogar. En este contexto, hay ciertas plantas de interior con flores que son la opción perfecta para esta época del año. Es que además de aportar belleza con sus colores, tienen la capacidad de adaptarse a los cambios de temperatura típicos de la temporada.

Estas son las plantas de interior con flores ideales para el otoño

El 22 de septiembre, el verano boreal habrá quedado atrás para dar comienzo a la temporada otoñal en Estados Unidos. Sin embargo, el cambio de estación no tiene por qué ser deprimente, con la incorporación de plantas adecuadas, los hogares pueden llenarse de colores vibrantes y de naturaleza todo el año.

Hay ciertas plantas que florecen durante temperaturas más bajas y son perfectas para decorar en otoño Freepik

De acuerdo al portal Verdecora, con más de 55.000 seguidores en Instagram y más de 70.000 suscriptores en YouTube, estas son las cuatro plantas con flores ideales para decorar el hogar durante el otoño.

Violeta africana (Saintpaulia)

Se trata de una planta de interior que florece durante todo el año, por lo que es perfecta para decorar cualquier hogar. A pesar de ser pequeña, cuenta con hojas verde oscuro de una textura aterciopelada y viene en diversos colores, como violeta, rosa, fucsia, rojo y blanco.

Respecto a los cuidados, se recomienda que tengan exposición indirecta al sol, ya que los rayos solares podrían dañar sus hojas. Además, deben colocarse en un ambiente cálido y sin viento ni cambios bruscos de temperatura.

La violeta africana florece durante todo el año y cuenta tiene diversos colores Amazon

La violeta africana requiere de riego constante, para que su tierra o sustrato se mantenga húmedo, pero sin exceso de agua. Los expertos también recomiendan plantarlas en macetas pequeñas de plástico y no de barro.

Primavera (Prímula)

A pesar de denominarse primavera, esta planta suele florecer en los meses de frío y es perfecta para sumar al hogar en el otoño. De la familia de la Primulaceae, también aportan muchísimos colores al hogar, desde tonos amarillos y violetas hasta rosas vibrantes.

Las Primaveras pueden colocarse en diversos tipos de macetas, desde las comunes hasta las colgantes, pero siempre lejos del rayo directo del sol. Lo mejor es ubicarlas en espacios luminosos y frescos. Los expertos remarcan que toleran temperaturas entre 50 °F y 70 °F (10°C y 20°C), pero son sensibles al calor extremo y al las heladas. Además, necesitan tener su tierra húmeda, pero no con demasiado riego.

La Prímulas suelen florecer en los meses de frío y necesitan mantenerse lejos de los rayos directos del sol

Ciclamen (Cyclamen persicum)

También conocida como violeta de los Alpes, es una planta con flores que se destaca por ofrecer color y brotar en otoño, con el inicio de las temperaturas más frescas.

La Cyclamen suele utilizarse para decorar los espacios interiores porque necesita luz solar de manera indirecta, pero también soporta el exterior en climas de invierno suave. Siempre se debe tener en ambientes con temperaturas que no superen los 77 °F (25 °C).

La violeta de los Alpes se destaca brotar en otoño y ofrecer una gran variedad de colores Freepik

Los especialistas recomiendan regarlas mediante inmersión para que su sustrato mantenga la humedad necesaria sin saturarse.

Crossandra

Es una de las plantas de interiores más recomendadas para el otoño, porque sus flores naranjas florecen durante todo el año. Una de sus grandes cualidades es que pueden alcanzar hasta un metro de altura.

La cossandra es un flor tropical que florece durante todo el año Parques Nacionales de Singapur

La crossandra tiene orígenes tropicales, por lo que requiere encontrarse en un ambiente de al menos 60 °F (15 °C). Además, necesita recibir una buena dosis de luz diaria, pero no de manera directa, y riego moderado.