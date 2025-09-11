Llevó un pato a su casa, dejaron que se quede y formó la amistad menos pensada

Lo que comenzó como una divertida historia hogareña terminó convirtiéndose en un video viral en redes sociales. Una familia decidió adoptar a un pato que fue rescatado por su propio perro, y el vínculo que construyeron desde entonces se transformó en uno de los contenidos más consumidos por los usuarios de X.

La grabación de tan solo un minuto muestra a un perro labrador cachorro ingresando a la casa con un pato entre sus dientes. De fondo, se puede escuchar a la dueña del animal que grabó la escena con voz exaltada, ya que en un primer momento creyó que su mascota había matado al pequeño pato. Pero al llegar al centro del living, el perrito abrió su boca y dejó que el ave caminara tranquila por la sala. Esto llenó de alivio a su dueña, quien rápidamente verificó que el pato no tuviera heridas de gravedad.

Un perro salvó a un pato y se volvieron amigos

A partir de este encuentro de película, el perro y el pato comenzaron a vivir juntos y sus dueños empezaron a registrar cada aventura que protagonizan juntos. Ambos conviven en una misma casa en la que tienen acceso a un amplio jardín, donde se les coloca su alimento y agua. También suelen salir a la calle a pasear, algo que llamó la atención de gran cantidad de usuarios.

La publicación compartida por la cuenta @MicaDeJota ya superó las 70.000 reproducciones y recibió cientos de comentarios de usuarios que no solo celebran la ternura del gesto, sino que también comparten sus propias experiencias con estos animales poco convencionales. “Amo a ese pato, es lindo, pulcro, elegante y simpático”, “Parece un pato hermoso e inteligente! Yo tuve dos que rescaté. ¡Mi esposo les construyó su propia casita! Vivieron bastante tiempo. Son muy inteligentes y cariñosos” y “¡Dios mío, está tan emocionada y feliz! Obviamente, es el mejor lugar para ese patito”.

Aunque a muchas personas pueda parecerles extraña esta sociabilización entre dos especies completamente distintas, suele ser mucho más normal de lo que se imagina. El portal Ducks of providence asegura que los perros y patos pueden vivir juntos siempre y cuando haya una adaptación previa y una supervisión por parte de los humanos.

“El éxito de esta convivencia depende en gran medida de la personalidad del perro, su adiestramiento y cómo se gestione la presentación”, aseguraron en el artículo.

El pato que se volvió viral por convivir con un perro (Foto: X)

La primera medida que se debe adoptar para que este vínculo funcione es que ambos tengan una buena presentación. Para ello se recomienda que los animales tengan una valla de por medio para que ambos puedan verse y sobre todo el perro pueda olfatear al pato. Una vez superada la presentación, debe estarse atento a las señales que emitan ambos.

“Una mirada fija, una postura rígida o arremetidas son señales de alerta en un perro. Nunca deje a su perro y a sus patos sin supervisión hasta que esté absolutamente seguro de que es seguro. Algunos cuidadores de patos informan que logran una coexistencia exitosa a largo plazo con perros gentiles y bien entrenados, pero esto requiere tiempo y constancia”, explicaron los expertos.