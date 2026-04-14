Pioneros en el mundo: Italia ofrece una licencia paga para cuidar a mascotas enfermas

Italia se volvió pionera en el mundo al aprobar una ley que reconoce el cuidado de mascotas como un acto de bienestar animal necesario. Por ese motivo estableció un régimen de licencia remunerada con una cantidad de días específicos al año. De esta manera, el país europeo avanzó en el reconocimiento de los hogares multiespecie y la importancia que significan estos animales en la vida de uno o más individuos.

En 2017, una empleada de la Universidad de La Sapienza, en Roma, pidió una licencia para cuidar a su perro que enfermó de gravedad. Como requería de una asistencia continua, reclamó días en su trabajo. Frente a la negativa, presentó una demanda ante la justicia local y el caso se volvió famoso en todo el país. Al final de un proceso largo, se reconoció la necesidad de que el animal fuera atendido por su dueña; de otra manera, se podría considerar un tipo de abandono y maltrato, algo que tiene una pena dura en Italia.

Los italianos tendrán derecho a pedir una licencia de hasta tres días al año para cuidar a sus mascotas enfermas (Fuente: Freepik)

Ese caso se transformó en un precedente y desde entonces se impulsó, con el apoyo de las organizaciones protectoras de animales, una normativa para añadirlo al marco legal laboral y así abarcar a todos los trabajadores. En abril de 2026 se institucionalizó la medida y se adhirieron tres días de licencia anuales para cuidar a las mascotas que presenten afecciones complejas.

La regla establece que la persona solicitante debe presentar un certificado expedido por un veterinario en el que se aclare y respalde la urgencia. Además, estrictamente, el animal tiene que estar en el registro oficial con un microchip.

Asimismo, el sistema facilitó el modo de solicitar la licencia con un método de validación digital. Así se evitan los abusos y se garantiza que el empleado cuide realmente a la mascota y que no la utilice para ocio personal.

La licencia surgió de un fallo judicial en 2017 y marcó un precedente para el marco legal laboral actual (Fuente: Freepik)

Italia es un país pionero en el mundo y, dentro de la Unión Europea, se convirtió en un ejemplo que muchos quieren seguir. Gracias a este cambio, 15 millones de familias se verían favorecidas. Alemania está en una situación similar, ya que incorporó la protección animal en la Constitución; Suiza mantiene regulaciones estrictas sobre el trato y bienestar, y Suecia priorizó un marco legal para la crianza y tenencia.

El país peninsular es uno de los que mayores controles institucionalizó para asegurar que la vida de los animales, en especial la de las mascotas, tenga una regularización acorde. La Justicia los considera como aparte del núcleo familiar y comprende que tienen un impacto emocional significativo en la vida de las personas.

Además de las licencias laborales pagas de tres días, los italianos tienen penas duras contra el maltrato que incluyen hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 50.000 euros. Así se abrió un nuevo debate en el mundo acerca de las leyes que tendrían que priorizarse sobre esta cuestión, en especial porque se adaptan a los cambios y nuevos modos de vivir en sociedad donde, en Europa, la natalidad comienza a ser menor y las mascotas integran un sostén emocional valioso.