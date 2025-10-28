Por qué tu perro hace pozos en el jardín, según los expertos

Los perros cavan pozos en el jardín para liberar energías, según se desprende de varios estudios de especialistas caninos. Los animales buscan un terreno fértil para hacer agujeros bajo tierra, con el fin de descargar el estrés o la ansiedad que le generan los estímulos de la rutina.

Al igual que los humanos, los perros canalizan las energías de una manera completamente distinta, generando un cierto malestar en los dueños de la casa, quienes ven cómo el animal cava pozos de grandes profundidades.

Qué significa cuando un perro excava un pozo

“Excavar es un comportamiento del perro inadecuado que puede deberse a diferentes razones como el estrés, la ansiedad o cambios en la rutina. También influye la falta de estimulación, el instinto animal, la necesidad de cazar y un ambiente inadecuado que los lleve a buscar consuelo y protección”, explicó el sitio oficial de Purina sobre esta actitud canina que pocos conocen.

A partir de esta premisa, la pregunta es cómo detener o apaciguar este comportamiento. A raíz de ello, los expertos en el mundo de los animales establecieron algunas pautas a tener en cuenta.

Lo primero es eliminar las fuentes de estrés. Esto tiene mucho que ver para no poner soluciones parciales y atacar en problema en sí. Según el sitio especializado, se debe buscar “la raíz de la ansiedad” de la mascota que busca descargar su energía en un sitio con mucho pasto y aire libre.

Otro punto importante es el ejercicio. “Asegurate de que tu mascota haga suficiente ejercicio todos los días y recuerda que cada raza requiere de distinta actividad. Sin embargo, tu perro debe realizar al menos media hora de actividad física al aire libre todos los días”, detallaron los especialistas de Purina sobre un guía de vital ayuda para los seres humanos.

Además de lo mencionado, la estimulación mental -que el perro esté aburrido todo el día-, problemas de plagas y la búsqueda de refugio y sombra, son distintos alicientes que hay que tener en cuenta para la salud de la mascota.