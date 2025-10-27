Lo encontraron en la basura, estaba a punto de morir de frío y le dieron una segunda chance: “Es el acto más inhumano de todos”

La crueldad de la gente con los animales puede no tener límites, sin embargo, hay personas que dan la otra mejilla y protagonizan rescates conmovedores. En Vancouver, Canadá, un perro caniche de color marrón fue abandonado en un contenedor de basura, en un acto atroz, ya que el animal enfrentaría la muerte por el frío del lugar. Por suerte, un llamado a Laurie, su salvadora, llegó en el momento adecuado y la mujer pudo darle una segunda oportunidad al perrito.

En el video compartido por la rescatista en Instagram, se ve cómo el perro fue encontrado en el contenedor, rodeado de basura. Estaba acostado sobre envoltorios de comida y vasos de café, temblando por el frío que caracteriza a esa ciudad canadiense. “Cuando recibí la llamada, entré en modo de ira. Es el acto más inhumano de todos”, aseguró Laurie a The Dodo. La mujer que lo encontró abrió la tapa y vio algo moverse. Si bien pensó que tal vez podría ser una ardilla, no lo era, sino que se trataba del perro que estaba petrificado por el miedo y las inclemencias climáticas.

El perro fue abandonado a su suerte en un contenedor de basura (Captura: @oscarthepoodle2025)

Laurie contó cómo se enteró de la situación que derivó en este emotivo rescate. “Contactaron a mi sobrino unos amigos y mi sobrino les dijo: ‘Tenés que llamar a mi tía inmediatamente’. Cuando recibí la llamada, entré en modo de rescate y lo llevé inmediatamente al veterinario“, reveló la mujer. Al encontrar al perro entre los residuos, lo tomó con sus manos y no dudó en ayudarlo para que pueda sobrevivir.

“Pude traerlo a casa 3 días después del veterinario. Estaba muy asustado y en estado de shock. En pocos días, se le podía ver saliendo de su caparazón. Ya está empezando a confiar un poco”, contó Laurie, que llamó Oscar al nuevo integrante de su casa.

Oscar tuvo que tener atención veterinaria tras su rescate (Captura: @oscarthepoodle2025)

“Ahora es una parte muy importante de nuestra familia. Es verdaderamente asombroso cómo puede volver a confiar y amar después de la terrible experiencia por la que pasó. Me reconforta el corazón. Pasamos por este viaje juntos y no lo querría de otra manera”, aseguró la rescatista que le creó una cuenta en Instagram a Oscar llamada @oscarthepoodle2025 para compartir su evolución.

La familia le hizo una cuenta de Instagram para seguir su evolución

“Oscar fue encontrado en un contenedor de basura, solo, herido y abandonado para morir. Desde ese momento, tuvo una recuperación completa tras varias cirugías y un largo proceso de sanación, y ahora vive su mejor vida conmigo y mi manada. Su determinación para vivir, recuperarse y volver a confiar es realmente conmovedora. Estoy eternamente agradecida con Terry y Krista por encontrarlo y llamarme para ayudar en su rescate. Te amo con todo mi corazón, Oscar, y de ahora en adelante solo conocerás el amor. Te amo, mi niño”, escribió Laurie en uno de los posteos donde contó la trágica historia de Oscar.

Oscar puede disfrutar de su familia en la actualidad (Captura: @oscarthepoodle2025)

En la actualidad, Oscar disfruta de su familia luego de su conmovedor rescate. Atrás quedaron los tiempos donde fue abandonado en la basura con un serio riesgo de muerte. Según muestra su familia en redes sociales, el perro es muy compañero con Laurie y le gusta pasear por las calles de Vancouver. Además, tiene otro perro en su familia, que se volvió rápidamente en su amigo dentro del hogar.