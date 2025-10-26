Su perro murió y decidió sorprender a sus padres con un gesto que les movió el alma

La pérdida de un perro es uno de los momentos más duros que pueden afrontar las familias. Sin embargo, una joven en TikTok resignificó ese pesar y le dio una emotiva sorpresa a sus padres tras la muerte de su mascota hace tres meses. El tierno gesto se viralizó en redes sociales y produjo que todos se emocionen hasta las lágrimas.

La joven, identificada en la red social como @julilc1, registró el instante en que sorprendió a sus padres con un obsequio muy especial. El clip rápidamente llegó a muchísimas personas y ya superó las 180 mil reproducciones y los 10 mil “me gusta”. El final del video dejó a todos atónitos y conmovidos.

En las imágenes, se ve a la chica pidiéndoles a sus padres, Beti y Jorge, que entren al quincho de su casa porque tenía algo preparado para ellos. Una vez allí, el matrimonio comenzó a leer en voz alta una carta escrita por la chica, pero desde la perspectiva de su perro, que había fallecido hacía casi tres meses. “Hoy les escribo desde el cielo, donde sigo cuidándolos con el mismo amor de siempre”, decía el texto.

Los padres leyeron cuidadosamente la carta que les preparó su hija (Captura: @julilc1)

“Fueron mis mejores y más leales compañeros. Estuve con ustedes para mostrarles lo que era el amor incondicional, con una simple mirada o caricia. Que mi ausencia sirva para que otro pueda sentir su ternura, su cariño y lo hermoso que es pertenecer a su familia”, continuaba la emotiva carta, que provocó lágrimas en ambos padres.

Entre pausas y sollozos, los padres se detuvieron en una frase que los conmovió profundamente: “Ahora que la casa se siente un poco más vacía, recuerden que puede llenarse de nuevos ladridos y huellitas, porque el amor no se reemplaza, se multiplica”.

Entre risas, emoción y confusión, Beti y Jorge llegaron al final del mensaje, donde los aguardaba la gran revelación: “Ahora es el turno de mi amigo de recibir su amor verdadero. Cuídenlo como lo hicieron conmigo”, leyeron justo antes de que Juli hiciera entrar a un cachorro bóxer.

El nuevo integrante de la familia (Captura: @julilc1)

“Juli, vos estás loca”, bromeó Beti a su hija y en seguida lo llevó al pequeño entre sus brazos. Todavía con lágrimas en sus ojos, comenzó a acariciar al cachorro recostado en su pecho, que todavía no entendía que esa sería su nueva casa. Jorge, por su parte, esbozó una gran sonrisa y también se puso a hacerle mimos al bóxer color marrón. “Hola, bienvenido”, le dijo la madre a su nueva mascota, sonriente y contenta por tener un nuevo acompañante en la casa.

La pareja no pudo evitar la emoción con la llegada de su nueva mascota (Captura: @julilc1)

A partir de la publicación del video, se multiplicaron los comentarios de los seguidores de la tiktoker, todos conmovidos por el tierno momento que compartió con sus padres. “¿Quién más está llorando viendo esto?”, “Llorando desde temprano”, “Ese padre tiene toda la razón”, y “Empecé el día entre lágrimas”, fueron algunas de las frases que dejaron los internautas al ver el conmovedor video.

De esta manera, una de las enseñanzas que dejó el clip es que si bien la pérdida de un perro es muy dolorosa, hay que estar abiertos a darle hogar a otros nuevos integrantes para que el amor entre humanos y mascotas se siga multiplicando.