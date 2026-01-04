¿Qué hacer ante una posible intoxicación en un perro? Claves para prevenir y actuar a tiempo

Los perros pueden ingerir sustancias peligrosas en segundos y sin avisar. Por ello, reconocer la urgencia y saber cómo actuar puede salvar una vida canina. La intoxicación en perros puede producirse por la exposición, ingestión, inyección o inhalación de sustancias tóxicas. La gravedad del cuadro varía según la toxicidad del producto, la vía de ingreso al organismo, la cantidad absorbida y la edad del animal.

Ante un cuadro de intoxicación, hay que actuar con calma y seguir ciertos pasos de seguridad (Foto: Freepik)

¿Cómo saber si tu perro se intoxicó?

Los signos de una posible intoxicación varían según la sustancia y la cantidad ingerida. A menudo incluyen vómitos, diarrea, salivación excesiva, debilidad, somnolencia, falta de coordinación, temblores, convulsiones, cambios en el color de las encías o respiración anormal. Incluso si no observas todos estos síntomas, cambios inusuales en el comportamiento merecen atención veterinaria.

Pasos urgentes si sospechas intoxicación:

Mantené la calma y retirá al perro de la fuente del peligro. Esto evita más absorción del tóxico.

Vigilá sus signos vitales. Mantenete atento a la frecuencia cardíaca y respiratoria del animal, así como en su pulso y nivel de consciencia. También anotá todos los síntomas que haya presentado.

Llamá a tu veterinario de inmediato. Proporcioná toda la información que puedas: qué sustancia sospechas, cuánto pudo ingerir y cuándo ocurrió.

No intentes remedios caseros ni hacer que vomite por tu cuenta. Algunos métodos comunes, como inducir el vómito sin indicación profesional, pueden empeorar la situación dependiendo del veneno.

En caso de que la exposición a la sustancia haya sido ocular, puede realizar un lavado de ojos durante 30 minutos con suero fisiológico o agua templada. Si la exposición fue dérmica, bañá o enjuagá el pelaje del animal con agua tibia. Para las exposiciones gástricas es mejor dejar a los especialistas actuar.

Se recomienda llamar a un especialista con la mayor rapidez posible (Foto: Freepik)

Qué no hacer bajo ninguna circunstancia

Diversos veterinarios y especialistas coinciden en que hay que evitar remedios caseros, como dar leche con limón o intentar provocar el vómito sin supervisión profesional. Estas prácticas pueden irritar aún más el sistema digestivo o agravar el daño causado por la sustancia tóxica.

Entre las principales recomendaciones para evitar una intoxicación están: guardar medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y químicos fuera del alcance del perro, así como evitar alimentos peligrosos como chocolate, uvas, cebolla o edulcorantes artificiales. También es fundamental identificar plantas tóxicas en casa o jardín, así como mantener la basura cerrada.

Una vez en manos de un profesional, el tratamiento dependerá del tipo de tóxico. Puede incluir la administración de líquidos intravenosos, medicamentos específicos, carbón activado para limitar la absorción de sustancias nocivas o procedimientos más especializados según la gravedad del caso.

Finalmente, actuar con rapidez y con información confiable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal, además de reducir posibles secuelas. La prevención y la atención veterinaria oportuna siguen siendo las principales herramientas para proteger la salud de los perros.