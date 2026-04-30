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Razas de perros tranquilas para el hogar: ¿cuáles elegir si tenés hijos recién nacidos?

Elegir bien no es solo una cuestión de preferencias: es clave para construir una relación duradera y saludable con tu mascota

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EL TIEMPO (GDA)
Perro de la raza Shitzu
No todas las razas tienen el mismo temperamento: algunas se destacan por su calma, capacidad de adaptación y convivencia armónicaShutterstock - Shutterstock

Cada vez más personas evalúan sumar una mascota a su familia. Sin embargo, no todas las razas tienen el mismo temperamento: algunas se destacan por su calma, capacidad de adaptación y convivencia armónica.

De acuerdo con organizaciones especializadas como la World Animal Foundation, American Kennel Club y el sitio PetMD, existen perros que, por su personalidad, resultan ideales para quienes buscan tranquilidad en casa.

Razas de perros más tranquilas para convivir

  • San Bernardo 

De gran tamaño, pero carácter sereno, es paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Su presencia constante aporta estabilidad al hogar.

Es paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Su presencia constante aporta estabilidad al hogar
Es paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Su presencia constante aporta estabilidad al hogar
  • Lebrel irlandés 

Aunque imponente, en casa es relajado y tolerante. Suele disfrutar del descanso y de ambientes tranquilos.

  • Terranova 

Reconocido por su temperamento gentil, es sociable con niños y otras mascotas. También destaca por su naturaleza colaborativa.

  • Cavalier King Charles Spaniel 

Pequeño, afectuoso y adaptable. Puede ajustarse tanto a hogares activos como a rutinas más sedentarias.

Puede ajustarse tanto a hogares activos como a rutinas más sedentarias
Puede ajustarse tanto a hogares activos como a rutinas más sedentarias(Fuente: Pexels)
  • Basset Hound 

De ritmo pausado y carácter leal. Prefiere el descanso y mantiene un vínculo cercano con sus dueños.

  • Pug 

Compañero por excelencia, se adapta fácilmente al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humana.

Se adapta fácilmente al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humana
Se adapta fácilmente al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humanaNew Africa - Shutterstock
  • Shih Tzu 

Ideal para espacios pequeños. Disfruta de la tranquilidad y del contacto permanente con sus cuidadores.

  • Clumber Spaniel 

Equilibrado entre actividad y calma. Aunque requiere ejercicio, en casa es paciente y silencioso.

  • Bulldog 

Sociable, de baja energía y con un estilo de vida pausado. Es ideal para familias con niños o personas que prefieren rutinas relajadas.

Es ideal para familias con niños o personas que prefieren rutinas relajadas
Es ideal para familias con niños o personas que prefieren rutinas relajadasiStock
  • Galgo 

Sorprende por su docilidad. Aunque es ágil, dentro del hogar suele ser tranquilo e independiente.

Especialistas coinciden en que, más allá de la raza, la elección debe considerar el estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que se puede dedicar al animal.

Una buena decisión no solo mejora la convivencia, sino que también previene situaciones de estrés o abandono.

Por Natalia Cárdenas Chaux

EL TIEMPO (GDA)
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