Razas de perros tranquilas para el hogar: ¿cuáles elegir si tenés hijos recién nacidos?

Cada vez más personas evalúan sumar una mascota a su familia. Sin embargo, no todas las razas tienen el mismo temperamento: algunas se destacan por su calma, capacidad de adaptación y convivencia armónica.

De acuerdo con organizaciones especializadas como la World Animal Foundation, American Kennel Club y el sitio PetMD, existen perros que, por su personalidad, resultan ideales para quienes buscan tranquilidad en casa.

Razas de perros más tranquilas para convivir

San Bernardo

De gran tamaño, pero carácter sereno, es paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Su presencia constante aporta estabilidad al hogar.

Es paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Su presencia constante aporta estabilidad al hogar

Lebrel irlandés

Aunque imponente, en casa es relajado y tolerante. Suele disfrutar del descanso y de ambientes tranquilos.

Terranova

Reconocido por su temperamento gentil, es sociable con niños y otras mascotas. También destaca por su naturaleza colaborativa.

Cavalier King Charles Spaniel

Pequeño, afectuoso y adaptable. Puede ajustarse tanto a hogares activos como a rutinas más sedentarias.

Puede ajustarse tanto a hogares activos como a rutinas más sedentarias (Fuente: Pexels)

Basset Hound

De ritmo pausado y carácter leal. Prefiere el descanso y mantiene un vínculo cercano con sus dueños.

Pug

Compañero por excelencia, se adapta fácilmente al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humana.

Se adapta fácilmente al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humana New Africa - Shutterstock

Shih Tzu

Ideal para espacios pequeños. Disfruta de la tranquilidad y del contacto permanente con sus cuidadores.

Clumber Spaniel

Equilibrado entre actividad y calma. Aunque requiere ejercicio, en casa es paciente y silencioso.

Bulldog

Sociable, de baja energía y con un estilo de vida pausado. Es ideal para familias con niños o personas que prefieren rutinas relajadas.

Es ideal para familias con niños o personas que prefieren rutinas relajadas iStock

Galgo

Sorprende por su docilidad. Aunque es ágil, dentro del hogar suele ser tranquilo e independiente.

Especialistas coinciden en que, más allá de la raza, la elección debe considerar el estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que se puede dedicar al animal.

Una buena decisión no solo mejora la convivencia, sino que también previene situaciones de estrés o abandono.

Por Natalia Cárdenas Chaux