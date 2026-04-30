Razas de perros tranquilas para el hogar: ¿cuáles elegir si tenés hijos recién nacidos?
Elegir bien no es solo una cuestión de preferencias: es clave para construir una relación duradera y saludable con tu mascota
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Cada vez más personas evalúan sumar una mascota a su familia. Sin embargo, no todas las razas tienen el mismo temperamento: algunas se destacan por su calma, capacidad de adaptación y convivencia armónica.
De acuerdo con organizaciones especializadas como la World Animal Foundation, American Kennel Club y el sitio PetMD, existen perros que, por su personalidad, resultan ideales para quienes buscan tranquilidad en casa.
Razas de perros más tranquilas para convivir
- San Bernardo
De gran tamaño, pero carácter sereno, es paciente con niños y se adapta a rutinas moderadas. Su presencia constante aporta estabilidad al hogar.
- Lebrel irlandés
Aunque imponente, en casa es relajado y tolerante. Suele disfrutar del descanso y de ambientes tranquilos.
- Terranova
Reconocido por su temperamento gentil, es sociable con niños y otras mascotas. También destaca por su naturaleza colaborativa.
- Cavalier King Charles Spaniel
Pequeño, afectuoso y adaptable. Puede ajustarse tanto a hogares activos como a rutinas más sedentarias.
- Basset Hound
De ritmo pausado y carácter leal. Prefiere el descanso y mantiene un vínculo cercano con sus dueños.
- Pug
Compañero por excelencia, se adapta fácilmente al entorno doméstico y busca constantemente la cercanía humana.
- Shih Tzu
Ideal para espacios pequeños. Disfruta de la tranquilidad y del contacto permanente con sus cuidadores.
- Clumber Spaniel
Equilibrado entre actividad y calma. Aunque requiere ejercicio, en casa es paciente y silencioso.
- Bulldog
Sociable, de baja energía y con un estilo de vida pausado. Es ideal para familias con niños o personas que prefieren rutinas relajadas.
- Galgo
Sorprende por su docilidad. Aunque es ágil, dentro del hogar suele ser tranquilo e independiente.
Especialistas coinciden en que, más allá de la raza, la elección debe considerar el estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que se puede dedicar al animal.
Una buena decisión no solo mejora la convivencia, sino que también previene situaciones de estrés o abandono.
Por Natalia Cárdenas Chaux
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