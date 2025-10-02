Temblaba de frío en un rincón abandonado, pero una mujer la rescató justo a tiempo: “Unas horas más y no se hubiera salvado”

No cabe duda de que los animales pueden convertirse en compañeros leales y afectuosos, capaces de brindar cariño de formas que sorprenden a todos. Justamente, perros y gatos lograron ganarse un lugar irremplazable en los hogares, y de vez en cuando surgen casos que nos recuerdan lo especial de ese vínculo. En esta ocasión, una historia conmovió hasta las lágrimas: una cachorra, temblando de frío y abandonada en un rincón, fue rescatada a tiempo por una mujer que no dudó en brindarle ayuda.

La historia se volvió viral a través del portal The Dodo, conocido por difundir relatos conmovedores de animales que tocan el corazón de miles de personas. Fue gracias a este medio que se dio a conocer la experiencia de Selena, una mujer que llegó justo a tiempo para ayudar al animal.

La perrita fue encontrada temblando de frío y abandonada en un rincón antes de ser rescatada a tiempo (Captura: Instagram @skinsbuem)

En las imágenes se puede ver a la perrita completamente mojada y acurrucada en un rincón, muerta de frío, una situación que hacía imposible que sobreviviera sin ayuda. Su estado generó gran preocupación en la mujer que la encontró, consciente de que necesitaba atención inmediata para poder salir adelante. “Unas horas más y no se hubiera salvado”, aseguró.

Gracias a la rápida intervención de su salvadora, Zeina comenzó a recibir atención y cuidados veterinarios (Captura: Instagram @skinsbuem)

La mujer no dudó ni un instante y sacó a la perrita del rincón donde se encontraba, llevándola directamente al veterinario. Allí, se pudo ver a la pequeña temblando de frío y mostrando miedo por el abandono que había sufrido. Una vez que lograron estabilizar su temperatura, de inmediato comenzó a mover la cola como un gesto de agradecimiento, emocionando a todos los presentes.

Asimismo, más tarde dio a conocer que la llevó a su hogar y la llamó Zeina, para acompañarla durante su recuperación y, posteriormente, ayudarla a encontrar un hogar definitivo donde reciba todo el amor que merece.

Tras el rescate, la pequeña perrita mostró su gratitud moviendo la cola y demostrando signos de recuperación (Captura: Instagram @skinsbuem)

Luego del rescate, la mujer compartió las primeras actualizaciones sobre el estado de salud de Zeina. “Actualización 3 de marzo: hoy se muda a mi casa. Se está recuperando bien y se quedará acá en su hogar temporal hasta que esté lista para conquistar el mundo”.

A través de la cuenta de Instagram @skinsbuem, dedicada a gestionar adopciones para perros, da a conocer el avance en la recuperación de Zeina, y, hace algunas semanas, sorprendió al demostrar su visible mejoría gracias al amor y cuidado que está recibiendo.

La emotiva historia de Zeina se viralizó en redes sociales, con miles de personas siguiendo su proceso de recuperación (Captura: Instagram @skinsbuem)

Las reacciones de los usuarios a la emotiva historia

Como era de esperarse, la emotiva historia de Zeina no pasó desapercibida en las redes sociales, generando una avalancha de reacciones entre los usuarios. Desde mensajes llenos de cariño y apoyo hasta comentarios admirando la valentía de la pequeña y la generosidad de su rescatista, la publicación se convirtió rápidamente en un recordatorio del vínculo especial que puede existir entre los humanos y los animales.

“Hasta moviendo su pequeña cola incluso en esas circunstancias ¡Es hermosa!“, ”Dulce niña. Sigue luchando", “Esos ojos tristes y quebrados… gracias por salvarla", “Simplemente no entiendo qué le pasa a la raza humana. Es tan triste. Gracias por salvar a esta pequeñita”, fueron solo algunas de las reacciones que más se destacaron en la sección de comentarios.