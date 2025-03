Un perro saltó dentro de un ataúd para despedir a su dueño

Un perro desconsolado protagonizó un momento desgarrador en el funeral de su dueño al saltar dentro del ataúd para darle un último adiós. La escena ocurrida en México reflejó el profundo vínculo entre el animal y su humano, y generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

En el video que circuló en distintas plataformas, se puede ver al perro sentado al pie del ataúd abierto y observar con angustia el cuerpo sin vida de su amo. Luego de unos instantes de reflexión, el animal decidió saltar dentro y se acomodó junto a él, como si quisiera compartir un último abrazo. La escena no solo conmovió a los presentes en la ceremonia, sino que también despertó preocupación sobre el destino del perro tras la pérdida de su dueño. “Esto es desgarrador, espero que alguien lo cuide bien ahora que su dueño ha fallecido”, comentó una testigo del funeral.

En Facebook, cientos de usuarios señalaron el padecimiento que exteriorizó el animal. “Tiene la cola metida entre las piernas y siente dolor”, explicó una persona al analizar el lenguaje corporal del perro; por su parte, otra usuaria agregó: “El perro estaba pidiendo que lo levantaran para darle su último adiós”.

Un perro se volvió viral al saltar al ataúd de su dueño

La historia de este perro no es la única que demuestra la fidelidad de los animales hacia sus dueños, incluso después de su muerte. Un caso similar ocurrió en Rusia con Belka, una perra que pasó cuatro días en el mismo lugar donde su dueño cayó al río Ufa tras intentar cruzar el hielo congelado. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, el hombre fue arrastrado por la corriente y su cuerpo tardó varios días en ser encontrado. La perrita, inconsciente de la tragedia, permaneció en el lugar a la espera de su regreso durante días hasta que pudieron conseguirle un nuevo hogar.

En Tailandia, otro perro llamado Moo Dang se hizo conocido como la “Hachiko de Korat” por su increíble lealtad. Su dueño, un hombre en situación de calle, murió en noviembre de 2024 tras una larga enfermedad. Desde entonces, el perro se negó a abandonar la tienda de un mercado donde solían pasar tiempo juntos para refugiarse del frío y los temporales. En este lugar y con mucha inocencia, el perro esperaba el regreso que nunca llegó de su dueño-

¿Cómo ayudar a un perro a superar la muerte de su dueño?

Según el portal del Centro Veterinario Faunia, los perros suelen sentir a sus familiares como a los miembros de su manada, cuando uno de ellos muere viven un ciclo de luto similar al de las personas, que está compuesto por negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Lo primero que hay que comprender es que, ante la pérdida de su ser querido, el animal se sentirá solo e indefenso, ya que si se trataba de una persona que estaba en su rutina diaria perderá la cotidianeidad a la que estaba acostumbrado. Además, uno de los dones de estos amigos de cuatro patas es percibir las emociones de los demás, por lo que pueden ponerse triste al notar el dolor de los que lo rodean. Por eso mismo, es importante la contención que pueda tener la mascota por el resto del grupo familiar. Los mimos y las caricias son las formas en las que se les puede demostrar que son comprendidos.

Los perros suelen transitar los mismos ciclos de duelo que los humanos Foto: Pexels

Como segundo punto, es importante que el animal no pierda su rutina, aunque los horarios no sean los mismos. No debe perder sus salidas diarias, sus momentos de juego y sueño. También se recomienda darles golosinas para perros como mimo en momentos de profundo dolor.

En tercer lugar, se recomienda enseñarles a realizar nuevas actividades como descubrir un parque al que nunca fue, hacerlo sociabilizar con otros animales o, incluso, llevarlo de vacaciones para que pueda darse el tiempo, poco a poco, de volver a empezar su vida.

