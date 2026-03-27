Un video captó un doble ataque de orcas en Chubut

La temporada 2026 de avistajes en la Unidad Operativa Punta Norte, ubicada en Península Valdés, a unos 80 kilómetros de Puerto Madryn, comenzó con una postal que cautivó tanto a especialistas como a visitantes: un doble varamiento intencional protagonizado por las orcas Shekei y Pao. Este comportamiento predatorio, que suele dejar sin palabras a quienes lo presencian, fue registrado y compartido en Instagram por el fotógrafo Juan C. Lobos (@juancalobos_ph).

Luego, la organización Península Valdés Orca Research confirmó actividad constante durante los días 25 y 26 de marzo en el canal de ataque y el mirador público. Según precisó la entidad, Shekei fue identificada nuevamente tras una ausencia de varios meses en la zona, lo que reafirma el dinamismo de estos ejemplares en las costas argentinas.

Península Valdés Orca Research confirmó actividad constante de las orcas durante esos días Captura Instagram (@peninsulavaldesorcaresearch)

Cómo ver las orcas en la costa argentina

El Gobierno de Chubut, bajo la gestión de Ignacio Torres, oficializó formalmente el inicio de este ciclo estacional en el marco del Día Provincial de la Orca, fecha instaurada en memoria de Mel, el ejemplar que permitió al mundo conocer esta técnica única. Para fortalecer la experiencia del visitante, se llevaron a cabo obras de infraestructura en el área natural, que contemplaron una refacción integral de senderos y miradores, lo que tuvo como objetivo garantizar mayores estándares de seguridad y accesibilidad, además de una ampliación del estacionamiento con sectores diferenciados para agencias y particulares.

La técnica del varamiento intencional, una estrategia cultural transmitida generacionalmente mediante un sistema matriarcal, consiste en que los cetáceos encallan deliberadamente en la restinga para capturar crías de lobos marinos durante la marea alta. Según información brindada por el sitio gubernamental de Puerto Pirámides, la observación exitosa depende de la conjunción de cuatro factores: la época del año, que en Punta Norte se concentra entre febrero y mayo; la marea, con el momento ideal entre las tres horas antes y después de la pleamar; el clima, dado que vientos intensos generan oleaje que dificulta la audición de las presas por parte de las orcas; y el factor suerte, ya que los desplazamientos de estos animales pueden alejarlos hasta 150 kilómetros del área.

La observación de las orcas en Chubut es una actividad que suma cada vez más aficionados Península Valdés Orca Research

Respecto a las tarifas vigentes para acceder a esta experiencia, la administración provincial confirmó que los valores se mantuvieron sin cambios respecto al inicio de temporada. Los residentes de Chubut abonan $7500, mientras que los turistas nacionales pagan $15.000, con beneficios de $7500 para menores y jubilados. Por su parte, los visitantes extranjeros deben abonar $45.000, reduciéndose a $22.500 para menores. Se exceptúa de pago a niños menores de seis años, personas con discapacidad y excombatientes. Las autoridades recomiendan a los interesados consultar el pronóstico meteorológico y las tablas de mareas en la Oficina de Informes Turísticos antes de planificar su llegada a la reserva.

Para aquellos que deseen profundizar la experiencia, se recuerda que las orcas también suelen avistarse en Caleta Valdés durante octubre y noviembre, cuando los elefantes marinos juveniles se aventuran al mar. La infraestructura actual en Punta Norte incluye sanitarios y servicios de cafetería, lo que brinda una base operativa esencial para quienes esperan pacientes el momento en que estas imponentes orcas deciden acercarse a la costa en busca de su alimento.