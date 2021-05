Mate: igual que el té, hoy la infusión tiene sus propios blends

Tendencia local a la hora de combinar yerba mate con otros ingredientes

María Eugenia Mastropablo LA NACION

Pétalos de rosa, ginseng y schisandra (fruto tradicional chino), son algunos de los ingredientes que Nancy Sabaryn, fundadora de Susurro Nativo, decidió agregarle a sus blends de yerba mate. Aunque para los puristas de la infusión estas combinaciones podrían resultar un “sacrilegio”, lo cierto es que cada vez hay más personas interesadas en “darle una vuelta” a los alimentos que comemos y bebemos todos los días.

“Observamos una tendencia de crecimiento en el hábito de combinar yerba mate con hierbas y otros componentes que equilibran, potencian el sabor y el efecto de la infusión”, explica la fundadora del emprendimiento.

Blend de yerba mate con hierbas y frutas

Oriunda de Misiones, Sabaryn cuenta que, “como la mayoría sabe”, la “yerba mate es uno de los principales motores de la provincia”. “Me di cuenta de que aún hoy hay mucho por explorar e innovar en este sector y así fue que surgió Susurro Nativo. Buscamos en nuestras raíces, incorporamos lo que es de familia, lo que viene por herencia y lo combinamos con lo que podemos aportar las nuevas generaciones”, señala.

Para sus productos, la emprendedora sólo utiliza yerba mate misionera porque “el clima, el suelo y los componentes de su tierra hacen que sea un lugar ideal para cultivarla”. En cuanto a los procedimientos para obtener su materia prima, detalla: “El proceso de elaboración, el secado y el estacionamiento es lento, nos lleva 24 meses. Esto hace que nuestra yerba tenga un sabor amable, que no se lave rápidamente y que no caiga mal”.

La originalidad de Susurro Nativo radica en que, al igual que sucede con los blends de té, Sabaryn combinó la yerba con hierbas y frutas para lograr una infusión renovada. Actualmente, tienen disponibles sus líneas: “Lagos” que “aumenta la resistencia frente a la fatiga y el estrés”; “Montañas” que ayuda a regular los ciclos biológicos; “Brisas” que contribuye a “serenar la mente y lograr el bienestar corporal”; “Alivio” que tiene “ingredientes que ayudan a calmar y aliviar el organismo”; y la “Clásica” (yerba mate elaborada mediante el sistema barbacuá que consta de un proceso de deshidratación y estacionamiento de 24 meses).

“El criterio que fuimos pensando (para crearlos) es de los distintos momentos del día y las distintas situaciones. Yo, particularmente, tomo a la mañana un mate con un blend de hierbas que me ayuda a potenciar la energía. Fue así que diseñamos ‘Lagos’, con la idea de que sea un mix natural que aumente la resistencia frente a la fatiga y el estrés y que estimule la fortaleza física”, detalla.

Plantación de yerba mate

“Si imaginamos un atardecer con tu pareja, con la familia o chateando con una amiga, nada mejor que hierbas que ayuden a relajar el organismo. Así surgió ‘Brisas’, una combinación pensada para ayudar a sanar la mente y otorgar un plácido bienestar corporal”, agrega.

Para lograr blends de excelencia, Sabaryn se rodeó de otras profesionales para que pudieran darle su punto de vista: una nutricionista y una bioquímica. “Trabajar en equipo tuvo la misión de lograr un sabor equilibrado y que cada variedad aporte beneficios funcionales. La nutricionista se ocupó de ver la posibilidad de que se puedan mezclar distintas hierbas y del valor nutricional”. Por su parte, la bioquímica, “realizó el análisis de protocolo para cumplir con las reglamentaciones y la calidad del producto”.

La creadora de la marca no sólo se preocupa porque sus blends produzcan un bienestar en los consumidores sino que también cuida que su producción sea amigable con el ecosistema. “En Susurro Nativo contamos con la certificación 100 por ciento orgánica, no utilizamos herbicidas y el cuidado de la plantación es enteramente manual”, asegura.

Con respecto a por cuál de sus productos le recomendaría comenzar a un purista del mate (que no le agrega azúcar, ni frutas, ni yuyos a la infusión), sugiere: “Lo mejor sería probar nuestra variedad ‘Clásica’ que no tiene hierbas, mantiene el sabor característico de la yerba mate y, a su vez, es amable. No cae mal al estómago y no utilizamos azúcares (son cien por ciento naturales). De todas maneras, lo invitaría a probar nuevas experiencias y, en ese sentido, le diría que puede comenzar por cualquiera de nuestros blends”.

susurro nativo

Finalmente, sobre cómo imagina que cambiará el universo del mate en los próximos años, Sabaryn cuenta: “Creemos que avanzará hacia una diferenciación más marcada de las calidades: no todas las yerbas son iguales porque cambia el cultivo y la forma de elaboración”.

“En cuanto a los hábitos, vemos que, si bien se está imponiendo el mate individual, la sensación de compartir con el otro se mantiene. Por otro lado, observamos que el consumidor demanda una actualización mayor en cuanto al packaging, me refiero al diseño fundamentalmente. En este sentido, trabajamos juntos con una agencia que nos ayudó a escalar y hacer crecer la propuesta”, concluyó.